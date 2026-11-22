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Barranquilla (Colombia), 21 nov (EFE).- El uruguayo Miguel Merentiel, que anotó uno de los dos goles con los que Boca Juniors se impuso por 0-2 al Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, aseguró que cuando Rodolfo 'el Vasco' Arruabarrena asumió como entrenador del club en junio, le cambio la cara al equipo.

"Vino 'el Vasco' y todo su cuerpo técnico (y) nos cambiaron la cara, al grupo (en general), estamos muy felices y contentos", dijo Merentiel a ESPN tras ganar el título.

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El atacante, que estrelló un balón en el palo en la primera mitad cuando el partido iba 0-0, se mostró feliz de anotar el 0-2 definitivo porque sabía que le iba a quedar otra oportunidad clara de gol.

"Lo busqué y lo busqué hasta lo último. Gracias a Dios Sebas (Villa) tuvo una jugada fenomenal y me dejó de cara al arco para hacer el gol. Estoy muy feliz", añadió Merentiel.

El otro gol de Boca fue obra del centrocampista Santiago Ascacibar y con el triunfo de este sábado, el club porteño rompió 18 años de sequía internacional.