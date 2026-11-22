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Buenos Aires, 21 nov (EFE).- Miles de aficionados de Boca Juniors celebraron este sábado en el Obelisco, emblemático monumento del centro de Buenos Aires y tradicional punto de festejos deportivos, la conquista de la tercera Copa Sudamericana.

El equipo argentino venció por 0-2 al Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de la ciudad colombiana de Barranquilla y puso fin a 18 años sin títulos internacionales.

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Apenas terminó el encuentro, las calles del centro de la capital de Argentina comenzaron a teñirse de azul y oro, con camisetas, banderas, cánticos y bocinazos de los simpatizantes que eligieron el tradicional monumento como lugar de encuentro para festejar una nueva consagración del conjunto de La Boca.

Hacia las 22.30 horas (01.30 GMT del domingo), los aficionados permanecían concentrados en la zona, donde se registraban demoras de tránsito en distintos tramos de la avenida 9 de Julio y sus calles laterales.

Los festejos también se extendieron a otros puntos del país, donde los aficionados xeneizes salieron a las calles para celebrar una conquista largamente esperada. En Salta, por ejemplo, la plaza 9 de Julio reunió a simpatizantes que celebraron el regreso de Boca a lo más alto del fútbol internacional.

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La consagración tuvo además repercusión entre dirigentes y personalidades del deporte y el espectáculo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, felicitó al club a través de su cuenta de X y envió un saludo al presidente de Boca, Juan Román Riquelme, a la comisión directiva, al cuerpo técnico encabezado por Rodolfo 'el Vasco' Arruabarrena y a los jugadores.

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"La Copa se va para Argentina. ¡Salud, Boca, y gracias por representar a todo el país de la mejor manera!", escribió Tapia.

Con los goles del argentino Santiago Ascacibar, en el minuto 16, y del uruguayo Miguel Merentiel, a los 48, Boca consiguió su tercer título de la competición, después de los obtenidos en 2004 y 2005, y se convirtió en el primer equipo en ganar tres veces la Copa Sudamericana.

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El triunfo también significó la duodécima conquista argentina en el torneo, que mantiene al país como el más laureado de la competición.

La última consagración internacional de Boca había sido la Recopa Sudamericana de 2008. Dieciocho años después, la celebración volvió a reunir a sus aficionados en las calles argentinas, con el Obelisco como escenario principal de una noche de festejos.