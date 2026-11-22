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Redacción Deportes, 21 nov (EFE).- Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, afirmó este sábado que cumplió su sueño al salir campeón con el equipo Xeneize, que venció por 0-2 al brasileño Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana que se jugó en la ciudad colombiana de Barranquilla.

"Estoy muy feliz, la verdad mi felicidad es absoluta por cumplir el sueño que tenía desde que me fui... quería volver y celebrar títulos con la gente", dijo en declaraciones a la televisión.

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Paredes, visiblemente emocionado, agregó: "Tengo solo agradecimientos con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, con mis amigos y con la gente que hacen que cada día todo sea mejor".

El centrocampista añadió que su espíritu siempre ha sido competitivo y este sábado no iba a ser la excepción. "Desde chiquito me han inculcado competir, a tratar de ganar todo lo posible. Tuve la suerte de conseguir cosas importantes y hoy hemos vuelto a conseguirlo para Boca después de mucho tiempo".

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