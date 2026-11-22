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DESTACADOS

COP31 CLIMA

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Antalya (Turquía) - Los cerca de 200 países representados en la Cumbre Climática de Antalya (COP31) siguen este domingo negociando, tras haber sobrepasado en más de 24 horas el plazo oficial, con vistas a alcanzar un acuerdo incierto, con naciones que exigen mencionar el abandono de los hidrocarburos y los petroestados y grandes emisores como la India que se niegan a citar ese punto.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis - Los ataques masivos de Rusia contra las infraestructuras situadas en los alrededores de las centrales nucleares de Ucrania aumentan el riesgo de una fuga radiactiva, advierten expertos ucranianos e internacionales, mientras que instan a los organismos de control internacionales y a los gobiernos a adoptar medidas más contundentes. Por Rostyslav Averchuk.

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- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participará mañana lunes en Berlín en el pleno de la 72ª Asamblea Parlamentaria de la Alianza, un encuentro anual centrado en la guerra de Ucrania y la amenaza rusa, después de que Polonia denunciara la caída de varios misiles y un dron ruso en su territorio y de que un carguero ruso fuera alcanzado el sábado en el golfo de Finlandia por drones ucranianos.

FRANCIA ELECCIONES

París - La reforma de las pensiones es, en opinión de los analistas, uno de los factores que pueden abrir o cerrar las puertas del Elíseo en las presidenciales del año próximo, lo que obliga a todos los candidatos a posicionarse sobre una espinosa cuestión que divide al país.

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MIGRACIÓN ÁFRICA OCCIDENTAL (Claves)

Dakar - La llamada "ruta atlántica", que parte de las costas de África Occidental hacia el archipiélago español de Canarias, es uno de los principales corredores migratorios pese a ser también una de las travesías más peligrosas de mundo.

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ADEMÁS

EEUU PARTIDO DEMÓCRATA| Washington - La histórica victoria en las recientes elecciones de medio mandato ha impulsado la búsqueda de una generación de líderes en el Partido Demócrata con vistas a las presidenciales de 2028 y con el expresidente estadounidense Barack Obama erigido en guía y fuente de inspiración. (Texto) (Foto)

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ISABEL ALLENDE | Los Ángeles - La escritora chileno-estadounidense Isabel Allende advierte de que el "tsunami azul" de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que los demócratas conquistaron de manera abrumadora el Congreso, no significa que esté "todo ganado, ni mucho menos", por lo que llama a estar vigilantes para defender la democracia. (Entrevista) Por Ana Milena Varón

- Allende observa con preocupación el avance de la ultraderecha en Europa y América Latina, donde, según dice a EFE, ve un renovado "coqueteo" con el autoritarismo y el populismo, alimentado por la falta de oportunidades y el descontento, especialmente de la juventud.

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NUESTROS TEMAS

ANDRÉ MALREAUX | París - André Malraux, escritor comprometido y ministro de cultura francés, murió “con una herida por la derrota del bando republicano” durante la Guerra Civil española, según relata en una entrevista con EFE su nieta, Céline Malraux, en la víspera del cincuenta aniversario de su muerte y los treinta años desde su entrada al Panteón de París.

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AUSTRIA FOTOGRAFÍA | Viena - Europa Central, año 1920. La nueva sociedad que va surgiendo de las ruinas de la I Guerra Mundial necesita también una forma diferente de captar y contar el mundo: una fotografía que se independiza definitivamente de la pintura y se vuelve rápida, precisa y objetiva. A esa evolución dedica el Museo Leopold de Viena una exposición con casi 200 imágenes.(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

Santiago.- CHILE INCENDIOS.- Chile encara una de las temporadas de incendios forestales más difíciles de los últimos años, con todo su territorio en riesgo por las altas temperaturas que se prevén para el verano austral debido a El Niño. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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Washington.- EEUU PARTIDO DEMÓCRATA.- La histórica victoria en las recientes elecciones de medio mandato ha impulsado la búsqueda de una generación de líderes en el Partido Demócrata con vistas a las presidenciales de 2028 y con el expresidente estadounidense Barack Obama erigido en guía y fuente de inspiración. (Texto) (Foto)

Europa

Toulouse.- UE COMPETITIVIDAD.- El presidente francés, Emmanuel Macron, cena este domingo en Toulouse con representantes de unos 60 grandes grupos empresariales europeos para impulsar una agenda común de competitividad industrial frente a la creciente competencia de China y Estados Unidos. (Texto)

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Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los ataques masivos de Rusia contra las infraestructuras situadas en los alrededores de las centrales nucleares de Ucrania aumentan el riesgo de una fuga radiactiva, advierten expertos ucranianos e internacionales. (Texto)

Viena.- AUSTRIA FOTOGRAFÍA.- El Museo Leopold de Viena expone hasta el 28 de febrero casi 200 fotografías de 56 autores y autoras en la muestra 'Nueva. Objetiva' sobre el nuevo movimiento fotográfico que se desarrolla en Alemania y Austria en las décadas de 1920 y 1930. (Texto) (Foto)

Berlín - OTAN ASAMBLEA- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participará el lunes en el pleno de la 72ª Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica, cita anual que reúne a los parlamentarios de los países miembros de la organización militar, en una jornada en la que también tiene previsto reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, para abordar los esfuerzos diplomáticos para lograr la paz en Ucrania y apoyar a Kiev.

09:00GMT.- Bruselas.- EUROPA PROTESTAS.- Plataformas civiles convocan este domingo en Bruselas una manifestación contra el encarecimiento de la vivienda y el alto coste de la vida. Gare du Nord

10:00GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA ÁNGELUS.- El papa León XIV preside el rezo del ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. (Texto) (Foto)

12:30h - Ciudad del Vaticano -PAPA POBRES- El papa León XIV almuerza con 1.300 personas vulnerables en el aula Pablo VI del Vaticano. (Texto) (Foto)

14:30GMT.- Ginebra.- AJEDREZ CAMPEONATO.- La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) celebra la ceremonia de apertura del Campeonato Mundial de Ajedrez, el torneo más prestigioso del circuito internacional y que se celebra en Ginebra. (Texto) (Foto)

16:00GMT.- París.- FRANCIA NAVIDAD.- La actriz australiana Cate Blanchett es este año la madrina del encendido de las tradicionales luces navideñas de los Campos Elíseos de París, que tiene lugar este domingo con un espectáculo de luz y sonido y una actuación musical. La avenida recuperará además su mercado de Navidad, diez años después de su última edición. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

23.01GMT Haifa.- ILAN PAPPÉ.- El historiador israelí Ilan Pappé denuncia que Israel sigue siendo un "sistema de apartheid" y analiza la exclusión de los palestinos y la historia de Gaza en una entrevista con EFE con motivo de la publicación en España de su nuevo libro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA NEPAL.- El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, realiza su primer visita internacional a la India, en plena búsqueda de ayuda financiera para reconstruir el país tras la riada glaciar que dejó miles de muertos. Redacción EFE Internacional

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