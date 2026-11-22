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Colonos israelíes han atacado durante la noche del sábado al domingo varias aldeas palestinas de Cisjordania incendiando una docena de vehículos y varias casas.

Los colonos han atacado Deir al Sudan, Deir Abu Mashal y Kafr Malik, en los alrededores de Ramala, en el centro de Cisjordania, según han informado medios palestinos.

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En Kafr Malik han incendiado siete vehículos y han escrito con pintura frases racistas en las paredes. En Deir Abu Mashal han incendiado tres vehículos y también han grafiteado frases ofensivas. Y en Deir al Sudan han quemado dos vehículos y causado graves daños materiales.

La Policía israelí ha anunciado la apertura de una investigación por incendio provocado, vandalismo y daños a la propiedad.

El líder del partido centrista Yashar, Gadi Eisenkot, que ha recibido el encargo de formar gobierno tras las elecciones de finales de octubre, ha denunciado estos actos de "terrorismo judío en todos los sentidos de la expresión" y ha instado a las autoridades a responder con dureza a esta violencia.

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"El sabotaje de grupos extremistas que han incendiado vehículos y casas afecta a la estabilidad regional, pone en peligro vidas y daña la seguridad nacional y las relaciones internacionales de Israel", ha publicado Eisenkot en redes sociales.

"Esto no es inevitable", ha remachado antes de señalar a los ministros de Extrema derecha del Gobierno y pedir medidas administrativas y de detención para atajar la violencia.

El ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha respondido ya a Eisenkot que "no tiene ni idea de los hechos ni de la investigación" y ha relacionado su reacción con una compra del apoyo de los partidos árabes para su investidura.

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