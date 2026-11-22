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DESTACADOS

COP31 CLIMA

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Antalya (Turquía) - La Unión Europea (UE) anunció este domingo en la plenaria de clausura de la Cumbre Climática de la COP31 de Antalya el "rechazo a la integralidad" del último borrador presentado por la presidencia turca.

- Panamá también anunció que "objeta formalmente" el último borrador de la cita climática.

- Tras los vetos anunciados por parte de la UE y Panamá, Arabia Saudí cuestionó al grupo de expertos medioambientales del IPCC, mientras que Rusia criticó directamente a la UE y Panamá.

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- La presidencia turca de la COP31 abrió hoy su sesión plenaria de clausura fuera ya del plazo oficial de cierre de la conferencia y con escasas posibilidades de llegar a un pacto climático global de consenso tras casi 13 días de negociaciones estancadas por los hidrocarburos. (Texto)(Foto)(Vídeo)

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- La Presidencia de la COP31 publicó este domingo el texto final, al que llamó 'el Pacto de Antalya', con muy pocos cambios respecto al borrador difundido de madrugada, al mantener que no haya una mención directa a los combustibles fósiles.

- El borrador publicado de madrugada reincorpora el recordatorio explícito de la obligación legal de los países desarrollados de aportar recursos financieros pero sin cifras, sigue sin una mención directa a los combustibles fósiles, y aunque respalda la autoridad científica del IPCC, le insta a aclarar el calendario de su séptimo informe de evaluación.

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- La ministra de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible de Francia, Monique Barbut, consideró un "retroceso inaceptable" el borrador presentado por la presidencia turco-australiana.

- Alemania, primera potencia económica de la UE, se mostró "escéptica" y denunció "la postura de bloqueo" de algunos países.

- Organizaciones de la sociedad civil internacional instaron a los gobiernos, especialmente a los países del Sur Global, a rechazar el borrador final propuesto por la presidencia de la COP31, al considerar que "traiciona" a las poblaciones vulnerables y por abrir la puerta a la industria de los combustibles fósiles.

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UCRANIA GUERRA

Berlín - Las labores de extinción del incendio que afecta al barco ruso Sparta II, atacado el sábado por drones ucranianos, según Moscú y Helsinki, continuaban este domingo en aguas del golfo de Finlandia, informó la Guardia Fronteriza del país nórdico.

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- Un ataque ruso causó en la noche del sábado al domingo el derrumbe parcial de un edificio de viviendas en la localidad ucraniana de Dimer, en la región de Kiev, informó el Servicio de Estatal Emergencias de Ucrania (DSNS).

- Zelenski dice que 14 víctimas podrían estar bajo los escombros del edificio atacado por Rusia.

- Durante la madrugada prosiguió el intercambio de drones entre Rusia y Ucrania. Según Kiev, sus defensas antiaéreas destruyeron o neutralizaron 161 aparatos rusos tipo Shahed, mientras Moscú dijo que sus defensas antiaéreas neutralizaron 170 drones ucranianos de largo alcance sobre siete regiones rusas y la anexionada península de Crimea.

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- Los ataques masivos de Rusia contra las infraestructuras situadas cerca de las centrales nucleares de Ucrania aumentan el riesgo de una fuga radiactiva, advierten expertos ucranianos e internacionales. Por Rostyslav Averchuk.

- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participará mañana lunes en Berlín en el pleno de la 72ª Asamblea Parlamentaria de la Alianza, un encuentro anual centrado en la guerra de Ucrania y la amenaza rusa.

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ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Las dos formaciones de mayoría árabe en Israel, la Lista Conjunta y Raam (Lista Árabe Unida), condenaron este domingo la quema de vehículos y ataques perpetrados por colonos anoche en Cisjordania, y responsabilizaron al Ejército israelí y al Gobierno en funciones de amparar el "terrorismo" judío.

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- El líder opositor israelí, Gadi Eisenkot, calificó de "terrorismo judío" esos ataques e incendios de los colonos en Cisjordania, y dijo que Israel debe emplear "todos los medios" para castigarlos.

- El chef español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen, confirmó hoy que los tres hombres muertos ayer en Gaza por fuego israelí cuando repartían comida con una furgoneta no pertenecían a su organización, y pidió un alto el fuego real en el enclave palestino.

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COLOMBIA PAZ

Bogotá - El expresidente colombiano Juan Manuel Santos reivindica en una entrevista con EFE el legado del acuerdo de paz que su Gobierno firmó con la guerrilla de las FARC hace ahora diez años porque considera que ha salvado miles de vidas y cambiado el futuro del país.

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ESPAÑA ELECCIONES

Madrid - A una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre, los principales partidos españoles, muy pendientes de las encuestas, apuran la campaña con mensajes reforzados para mantener votantes y ganar otros en cada bloque: Partido Socialista y Frente Amplio en la izquierda, y Partido Popular y Vox en la derecha.

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- El voto latinoamericano podría ser decisivo para formar gobierno en España tras las elecciones del 29 de noviembre si el resultado es ajustado entre el bloque de la derecha y el de la izquierda, ya que puede desplazar dos o tres escaños, apuntan analistas.

- El conservador PP español gobernaría con la extrema derecha tras las elecciones, según las últimas encuestas.

ADEMÁS

MIGRACIÓN ÁFRICA OCCIDENTAL (Claves) | Dakar - La llamada "ruta atlántica", que parte de las costas de África Occidental hacia las islas Canarias, es uno de los principales corredores migratorios pese a ser también una de las travesías más peligrosas de mundo. Detrás del aumento de las salidas existe una combinación de factores políticos, económicos, sociales, climáticos y de seguridad. (Texto)

EEUU PARTIDO DEMÓCRATA| Washington - La histórica victoria en las recientes elecciones de medio mandato ha impulsado la búsqueda de una generación de líderes en el Partido Demócrata con vistas a las presidenciales de 2028 y con el expresidente estadounidense Barack Obama erigido en guía y fuente de inspiración. (Texto) (Foto)

FRANCIA ELECCIONES | París - La reforma de las pensiones es, en opinión de los analistas, uno de los factores que pueden abrir o cerrar las puertas del Elíseo en las presidenciales del año próximo, lo que obliga a todos los candidatos a posicionarse sobre una espinosa cuestión que divide al país. (Texto)

ISABEL ALLENDE | Los Ángeles - La escritora chileno-estadounidense Isabel Allende advierte de que el "tsunami azul" de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que los demócratas conquistaron de manera abrumadora el Congreso, no significa que esté "todo ganado, ni mucho menos", por lo que llama a estar vigilantes para defender la democracia. (Entrevista) Por Ana Milena Varón

- Allende observa con preocupación el avance de la ultraderecha en Europa y América Latina, donde -dice a EFE- ve un renovado "coqueteo" con el autoritarismo y el populismo, alimentado por la falta de oportunidades y el descontento, especialmente de la juventud.

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NUESTROS TEMAS

ANDRÉ MALREAUX | París - André Malraux, escritor comprometido y ministro de cultura francés, murió “con una herida por la derrota del bando republicano” durante la Guerra Civil española, según relata en una entrevista con EFE su nieta, Céline Malraux, en la víspera del cincuenta aniversario de su muerte y los treinta años desde su entrada al Panteón de París.

AUSTRIA FOTOGRAFÍA | Viena - Europa Central, año 1920. La nueva sociedad que va surgiendo de las ruinas de la I Guerra Mundial necesita también una forma diferente de captar y contar el mundo: una fotografía que se independiza definitivamente de la pintura y se vuelve rápida, precisa y objetiva. A esa evolución dedica el Museo Leopold de Viena una exposición con casi 200 imágenes.(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Toulouse.- UE COMPETITIVIDAD.- El presidente francés, Emmanuel Macron, cena este domingo en Toulouse con representantes de unos 60 grandes grupos empresariales europeos para impulsar una agenda común de competitividad industrial frente a la creciente competencia de China y Estados Unidos. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los ataques masivos de Rusia contra las infraestructuras situadas en los alrededores de las centrales nucleares de Ucrania aumentan el riesgo de una fuga radiactiva, advierten expertos ucranianos e internacionales. (Texto)

Viena.- AUSTRIA FOTOGRAFÍA.- El Museo Leopold de Viena expone hasta el 28 de febrero casi 200 fotografías de 56 autores y autoras en la muestra 'Nueva. Objetiva' sobre el nuevo movimiento fotográfico que se desarrolla en Alemania y Austria en las décadas de 1920 y 1930. (Texto) (Foto)

Berlín - OTAN ASAMBLEA- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participará el lunes en el pleno de la 72ª Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica, cita anual que reúne a los parlamentarios de los países miembros de la organización militar, en una jornada en la que también tiene previsto reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, para abordar los esfuerzos diplomáticos para lograr la paz en Ucrania y apoyar a Kiev.

11:00h.- Bruselas.- EUROPA PROTESTAS.- Plataformas civiles convocan este domingo en Bruselas una manifestación contra el encarecimiento de la vivienda y el alto coste de la vida. Gare du Nord

12:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA ÁNGELUS.- El papa León XIV preside el rezo del ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. (Texto) (Foto)

12:30h - Ciudad del Vaticano -PAPA POBRES- El papa León XIV almuerza con 1.300 personas vulnerables en el aula Pablo VI del Vaticano. (Texto) (Foto)

16:30h.- Ginebra.- AJEDREZ CAMPEONATO.- La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) celebra la ceremonia de apertura del Campeonato Mundial de Ajedrez, el torneo más prestigioso del circuito internacional y que se celebra en Ginebra. (Texto) (Foto)

18:00h.- París.- FRANCIA NAVIDAD.- La actriz australiana Cate Blanchett es este año la madrina del encendido de las tradicionales luces navideñas de los Campos Elíseos de París, que contará con un espectáculo de luz y sonido y una actuación musical. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Santiago.- CHILE INCENDIOS.- Chile encara una de las temporadas de incendios forestales más difíciles de los últimos años, con todo su territorio en riesgo por las altas temperaturas que se prevén para el verano austral debido a El Niño. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU PARTIDO DEMÓCRATA.- La histórica victoria en las recientes elecciones de medio mandato ha impulsado la búsqueda de una generación de líderes en el Partido Demócrata con vistas a las presidenciales de 2028 y con el expresidente estadounidense Barack Obama erigido en guía y fuente de inspiración. (Texto) (Foto)

O.Medio y África

00.01h Haifa.- ILAN PAPPÉ.- El historiador israelí Ilan Pappé denuncia que Israel sigue siendo un "sistema de apartheid" y analiza la exclusión de los palestinos y la historia de Gaza en una entrevista con EFE con motivo de la publicación en España de su nuevo libro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA NEPAL.- El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, realiza su primer visita internacional a la India, en plena búsqueda de ayuda financiera para reconstruir el país tras la riada glaciar que dejó miles de muertos. Redacción EFE Internacional

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