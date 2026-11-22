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Bruselas, 22 nov (EFE).- El tráfico aéreo belga será "suspendido temporalmente" este lunes y los vuelos programados para ese día desde los principales aeropuertos, en Zaventem y Charleroi, serán cancelados a causa de la huelga general en el país, confirmó este fin de semana Skeyes, la empresa encargada del control aéreo.

"La dotación de personal prevista no permitirá garantizar la gestión del tráfico aéreo habitual en condiciones óptimas de seguridad durante este periodo. Por lo tanto, Skeyes se ve obligada a suspender temporalmente los servicios afectados", dijo la compañía en un comunicado a través de medios belgas.

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Según informó Skeyes, un grupo de controladores aéreos participará en la huelga nacional el próximo lunes y, debido a esto, "no podrá garantizar los servicios habituales de control aéreo en los aeropuertos belgas y en el espacio aéreo bajo su responsabilidad, entre las 07:00 y las 21:00 horas".

El aeropuerto de Bruselas en Zaventem, así como el de Charleroi, ya han informado de la cancelación de todos sus vuelos de salida y de llegada en esa franja horaria.

En un comunicado, el aeropuerto de Charleroi lamentó la "decisión tardía" por parte de Skeyes y cifró en miles los pasajeros afectados por las cancelaciones, además de las compañías aéreas y las cerca de 3.400 personas que trabajan en el aeropuerto.

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Los principales sindicatos de Bélgica saldrán a la calle este lunes tras convocar una huelga general para protestar contra las medidas de austeridad del Gobierno federal que han afectado, entre otras cosas, a las pensiones, los salarios y las condiciones laborales. EFE