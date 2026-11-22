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La Unión Europea ha rechazado este domingo el último borrador presentado de la declaración final de la COP31, celebrada en Turquía, por considerar que no responde a la emergencia climática al omite cualquier referencia a los combustibles fósiles, una de las causas principales del calentamiento global.

Así lo ha trasladado el ministro irlandés de Clima, Darragh O'Brien, durante su intervención ante la conferencia. O'Brien ha expresado su "profunda decepción" con el denominado Pacto de Anatolia y ha advertido de que el documento resulta insuficiente ante la necesidad urgente de reducir el calentamiento global. "No está a la altura del momento que vivimos", ha lamentado en un mensaje publicado en redes sociales.

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En este sentido, ha defendido que la Unión no respaldará un acuerdo que ignore la evidencia científica, la brecha entre los compromisos climáticos y su aplicación efectiva ni las medidas necesarias para recuperar la senda que permita limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados.

"No respaldaremos una decisión que ni siquiera mencione los combustibles fósiles", ha afirmado el ministro, quien también ha rechazado cualquier retroceso en las negociaciones. Europa no respaldará "una COP que sirva para blanquear la imagen de los combustibles fósiles", ha recalcado.

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El representante irlandés ha criticado asimismo que los textos se hayan distribuido en una fase demasiado avanzada del proceso, sin tiempo suficiente para que las delegaciones pudieran examinarlos adecuadamente. A su juicio, las propuestas presentadas "ni siquiera comienzan a abordar la emergencia climática", motivo por el que la Unión Europea no puede aceptarlas.

No obstante, pese a las críticas, O'Brien ha reconocido los esfuerzos del presidente de la conferencia y del responsable de las negociaciones.

ESPAÑA SE SUMA A LA POSTURA EUROPEA

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que España se ha sumado, junto al resto de miembros la Unión, al rechazo del borrador de acuerdo de la cumbre, coincidiendo en que "no está a la altura del reto" climático al que se enfrenta el planeta.

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"La ciencia es clara. Hay que abandonar los combustibles fósiles de manera urgente y cumplir con el Acuerdo de París. El multilateralismo es la mejor herramienta para actuar a tiempo. La COP31 tiene que demostrarlo, y el texto que hay sobre la mesa no lo hace", ha señalado Aagesen en un mensaje publicado en redes sociales.

La ministra ha explicado que España defendido durante las negociaciones el abandono de los combustibles fósiles mediante la aceleración de la electrificación basada en energías renovables, así como el impulso de la adaptación y la financiación climática, "especialmente para los más vulnerables". "Por eso, junto a la UE, rechazamos el texto: no está a la altura del reto. No es un buen acuerdo", ha subrayado.

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LA CUMBRE MÁS LARGA DE LA HISTORIA

El presidente de la COP31, Murat Kurum, ha confirmado que no existe un acuerdo sobre el borrador y que las decisiones todavía no han sido adoptadas. Kurum ha dicho a los países que se han escuchado "diferentes ideas" y se ha intentado "ofrecer soluciones". "Tenemos que aceptar la voluntad de las partes. No obligamos a nadie a aceptar (el borrador). Entiendo que no hay acuerdo sobre este texto y por eso no se han adoptado estas decisiones", ha comentado.

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Las negociaciones de la cumbre en Anatolia se han convertido en la más largas de la historia de las conferencias climáticas --con más de 40 horas de retraso de su plazo oficial de cierre-- al superar el registrado en la COP25, celebrada en Madrid en 2019, cuyas conversaciones se prolongaron durante dos días y dos noches adicionales antes de alcanzar un compromiso.