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San José, 21 nov (EFE).- Víctor Manuel Tirado López, uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista que derrocó en 1979 a la dictadura de la familia Somoza (1937-1979) en Nicaragua, falleció este sábado a los 86 años de edad por complicaciones de salud, informó la copresidenta del país centroamericano, Rosario Murillo.

El excomandante sandinista, de origen mexicano, uno de los nueve miembros históricos de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue una "figura legendaria" y un "valiente soldado de la patria", destacó en una declaración el Gobierno de Nicaragua que copreside Murillo junto con su esposo, Daniel Ortega, a través de una declaración.

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"Como siempre, ante la partida de un ser querido, y más una figura legendaria de las luchas guerrilleras del FSLN, el comandante de la revolución Víctor Tirado López, nos llenamos de historia, de memoria, y sabemos que la alegría no puede faltarnos, porque Víctor ha sido y es un valiente soldado de la patria", indicaron.

En el mensaje, Ortega y Murillo enviaron su solidaridad y condolencias a la viuda del excomandante, Ana Lorena Rondón, y a sus hijos Carlos, Federico y Andrés, y al resto de familiares por el fallecimiento de Tirado López.

"Las palabras no abundan, al contrario, nos faltan, pero lo estamos viendo frente a nosotros, y sabemos que en ese otro plano de la eternidad estamos juntos", agregaron.

Murillo anunció que Tirado López será sepultado, por decisión de su familia, "con su traje de comandante de la revolución sandinista", lo que calificó como "un gesto hermosísimo, y merecido, por supuesto".

El excomandante será velado el domingo y el lunes en la funeraria Sierras de Paz, en Managua, y su sepelio será la tarde del lunes previo a una "misa campesina que nos reunirá a todos", dijo la copresidenta.

Murillo destacó que Tirado López "siempre fue un hombre afable, un hombre alegre, un hombre lleno de amor, un hombre que en todo momento supo distinguirse como militante y como comandante del FSLN".

"Nos quisimos mucho, él quiso mucho también a Daniel, nos quiso mucho a todos, y hoy, ante su partida, nos sentimos conmovidos, pero también sabemos que es un soldado de la patria, valiente siempre, y le decimos adiós con el corazón lleno de orgullo revolucionario", afirmó.

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Los comandantes sandinistas de la Dirección Nacional eran, en 1979, Bayardo Arce, Tomás Borge, Luis Carrión, Carlos Núñez, Daniel Ortega, Humberto Ortega, Henry Ruiz, Víctor Tirado y Jaime Wheelock.

El mandatario, de 81 años y quien retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990, acusó de "traición a la patria" a su hermano menor, el general retirado Humberto Ortega, tras cuestionar la sucesión "dictatorial" del jefe de Estado, y murió bajo arresto domiciliario e incomunicado el 30 de septiembre de 2024.

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Arce, de 77 años y exasesor presidencial, fue declarado culpable en enero de estafar al Estado por cerca de 5.000 millones de dólares, según la Procuraduría.

Ruiz, de 83 años y que en 1990 se distanció del FSLN, es, junto con Arce, uno de los al menos 72 personas que permanecen bajo custodia por motivos políticos en el país centroamericano.

Carrión fue desnacionalizado, exiliado y tildado de "traidor a la patria". Wheelock está alejado de la política. Núñez, Borge y ahora Tirado, fallecieron. EFE