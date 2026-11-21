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Barranquilla (Colombia), 21 nov (EFE).- Con un gol de Santiago Ascacibar en el minuto 16, el argentino Boca Juniors se impone al descanso por 0-1 al brasileño Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026 en partido que se juega en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Cuatro minutos antes al mismo Ascacibar, centrocampista de 29 años, el árbitro uruguayo Andrés Matonte le anuló un gol por fuera de juego.

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En la primera parte, el Xeneize ha tenido mayores opciones de gol que su rival, especialmente con Sebastián Villa y Lautaro Di Lollo, e hizo figura a Everson, el portero del 'Galo'.