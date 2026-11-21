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Al menos 18 personas han fallecido y más de 1.000 permanecen hospitalizadas, una docena de ellas en estado crítico, tras consumir licor adulterado fabricado de manera clandestina en el estado de Manipur, en el noreste de India, según han informado las autoridades locales.

El líder del Partido del Congreso Legislativo en Manipur, Keisham Meghachandra Singh, ha publicado las nuevas cifras de víctimas y ha responsabilizado a las autoridades locales de lo ocurrido. Más de 600 personas han sido hospitalizadas durante la jornada del viernes y otras 300 se han sumado este sábado, ha explicado, según recoge la agencia de noticias india ANI.

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"Muchos civiles han murto tras consumir el licor. En torno a un millar han sido hosptializados hasta ahora (...). Es responsabilidad del Departamento de Tasas del Gobierno de Manipur", ha afirmado antes de pedir una comisión de investigación contra las autoridades regionales, lideradas por el Partido Bharatiya Janata del primer ministro indio, Narendra Modi.

En concreto ha explicado que el licor mezclado con metanol ha provocado graves problemas de salud a las víctimas, principalmente un mal funcionamiento de los riñones.

La intoxicación masiva se ha producido en la zona de Chakpikarong, situada en el distrito de Chandel --a unos 75 kilómetros al sur de la capital estatal, Imphal--, donde los afectados comenzaron a sufrir un rápido deterioro de la salud en las 48 horas posteriores a la consumición.

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El encargado político de Manipur, Yumnam Khemchand Singh, ha visitado este viernes por la noche varios centros sanitarios para supervisar la evolución de los pacientes y ha ordenado una investigación oficial para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.

Asimismo, las autoridades sanitarias han desplazado a Chandel un equipo médico encabezado por un especialistas para reforzar la atención sobre el terreno, mientras la administración regional ha instado a la población a evitar el consumo de bebidas alcohólicas de origen dudoso y a acudir al médico ante síntomas como vómitos, dolor abdominal, mareos o visión borrosa.

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Por su parte, la Policía local ha precisado en un comunicado que el alcohol presuntamente ingerido por las víctimas procedía de la localidad de Sugnu, en el vecino distrito de Kakching, y ha descartado que existan focos de destilación clandestina en la zona afectada.