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Ciudad de México, 21 nov (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, anunció que se reunirá con su homólogo chino el próximo lunes para "iniciar una nueva etapa en la relación bilateral" con el país asiático tras la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Lo que vamos a ver el lunes son temas de carácter comercial que tienen que ver con cómo podemos tener un comercio más equilibrado", aseguró el titular de la dependencia federal en un video publicado en redes sociales desde la capital china.

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Ebrard dijo que la agenda contempla abordar asuntos de "carácter comercial", con el objetivo de alcanzar un "comercio más equilibrado", pues, argumentó, "ellos exportan a México doce veces más de lo que nosotros les exportamos a ellos".

"Parte de eso se debe a regulaciones difíciles, pero una parte importante también se debe al esfuerzo que nosotros debemos hacer", reconoció el secretario al referirse a la relación comercial con China, país al que México impuso aranceles de hasta el 50 % desde 2025 y con el que no mantiene un tratado de libre comercio.

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A México le quedan "muchas lecciones por aprender" de China, admitió Ebrard, quien destacó que el país asiático se ha convertido, en un corto periodo de tiempo, en "la principal potencia manufacturera y está muy cerca de ser, junto con Estados Unidos, uno de los líderes tecnológicos del mundo".

El encuentro, previsto para el próximo 23 de noviembre, se produce en un contexto de creciente cooperación entre China y México, tras la visita de Sheinbaum a la ciudad suroriental china de Shenzhen, donde se reunió con su homólogo, Xi Jinping, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos.

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Durante su visita, Sheinbaum afirmó que ambos países mantienen "planteamientos de desarrollo alineados" y expresó su interés en ampliar la colaboración en manufacturas, inteligencia artificial (IA) y agricultura.

Por su parte, Xi defendió profundizar la cooperación bilateral en infraestructuras, tecnología y energías limpias y apostó por elevar las relaciones entre China y México "a un nivel superior".

La mandataria mexicana también manifestó su disposición a impulsar los vínculos en comercio, inversiones y gestión de recursos hídricos durante la aplicación del 'Plan México', una estrategia con la que su Gobierno busca atraer inversiones, fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones. EFE

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