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Buenos Aires, 21 nov (EFE).- El exbailarín argentino Julio Bocca renunció a la dirección artística del Ballet Estable del Teatro Colón de Buenos Aires, cargo que ocupaba desde finales de 2024, y será sucedido por el también argentino Herman Cornejo, primer bailarín del American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York, informó este sábado la institución.

Bocca, de 59 años, anunció su decisión mediante un vídeo difundido en las redes sociales del teatro, en el que agradeció los dos años de gestión y el trabajo compartido con bailarines, equipos técnicos, directivos y funcionarios.

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"Me voy muy feliz por lo que logramos juntos", expresó el artista, quien destacó que lo más importante es el presente y el futuro de la compañía.

Considerado uno de los bailarines argentinos más reconocidos internacionalmente, Bocca alcanzó fama mundial tras ganar con 18 años la medalla de oro del Concurso Internacional de Ballet de Moscú, en 1985.

Fue primer bailarín del ABT y actuó en los principales escenarios del mundo. Se retiró de los escenarios en diciembre de 2007, ante unas 300.000 personas en una función al aire libre en Buenos Aires.

Dirigió el Ballet Nacional del Sodre de Uruguay entre 2010 y 2017 y en 2024 regresó a Buenos Aires para asumir la conducción del Ballet Estable del Colón, con el objetivo de recuperar su prestigio internacional y situarlo entre las diez mejores compañías del mundo.

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Durante su gestión impulsó nuevas producciones, convocó a figuras argentinas de trayectoria internacional y encabezó la celebración del centenario del Ballet Estable, en 2025.

Además, promovió cambios en la organización del cuerpo de baile y la recuperación de espacios para la formación artística dentro del teatro.

Su sucesor, Herman Cornejo, de 45 años, se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Obtuvo a los 16 años la medalla de oro del Concurso Internacional de Moscú y es primer bailarín del ABT desde 2003.

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Cornejo asumirá la dirección artística a mediados de agosto de 2027, en el marco de una transición planificada. Hasta entonces, el teatro organizará el traspaso de responsabilidades para garantizar la continuidad del trabajo de la compañía.

"Asumo este desafío personal y profesional con humildad y alegría, con mucha energía y entusiasmo para fortalecer y proyectar aún más a la institución, tanto en la Argentina como internacionalmente", expresó el bailarín según un comunicado del Teatro Colón. EFE

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