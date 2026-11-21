21/11/2026 Castellón - Eldense. El Castellón venció (2-0) al Eldense y se colocó líder de LaLiga Hypermotion a falta de que termine una jornada 15 que dejó también este sábado el empate (1-1) contra el Sabadell de un Granada que quería acercarse a la zona de ascenso directo. DEPORTES LALIGA

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El Castellón venció (2-0) al Eldense y se colocó líder de LaLiga Hypermotion a falta de que termine una jornada 15 que dejó también este sábado el empate (1-1) contra el Sabadell de un Granada que quería acercarse a la zona de ascenso directo.

El cuadro de Pablo Hernández no necesitó su mejor versión para dejar los tres puntos en Castalia, con los que suma 33 en el liderato, a falta de lo que haga el Almería (32). Agustín Sienra marcó en el primer tiempo y, en el segundo, Álvaro Martín hizo el 2-0 con un disparo desde el centro del campo.

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Mientras, después de seis victorias seguidas, el Granada vio cortada su racha aunque sumó un punto en su visita al Sabadell. El equipo catalán volvió a mostrarse sólido en casa, donde no ha perdido todavía, pero no tampoco encontró una necesaria victoria en la Nova Creu Alta para sumar ya seis jornadas sin ganar.

Un gol de Alain Ribeiro en los últimos minutos salvó el invicto catalán ante su público y frenó a un Granada que miraba a los puestos de ascenso directo, tercero con 27 puntos. Pedro Alemañ hizo el gol nazarí poco antes del descanso, pero el Sabadell mereció más, con dos goles anulados, uno en cada parte, hasta rozar la remontada.

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El Mallorca (24), que también aspiraba a pegarse al segundo puesto, no pasó del empate (0-0) en su visita al Estadio Heliodoro Rodríguez López del Tenerife. Mucha intensidad entre dos equipos que llevan mucho tiempo sin perder y que hicieron todo lo posible para seguir en esa línea, siendo las mejores ocasiones de los canarios.

Por otro lado, en un duelo directo para salir de la zona de descenso, el Cádiz firmó su primera victoria a domicilio de la temporada, con un 0-3 a la Real Sociedad B en el Estadio Zubieta. Un golazo por toda la escuadra de Antoñito Cordero, al final del primer tiempo, y las dianas de Izeta y Borja Vázquez en los últimos minutos sentenciaron, después de una segunda mitad que jugaron con diez los vascos por una doble amarilla a Alex Marchal.

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