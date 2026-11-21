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Asunción, 21 nov (EFE).- La Fiscalía de Paraguay allanó este sábado una empresa donde incautó documentos sobre una compañía presuntamente vinculada con Francisco Peña, hermano del expresidente del país Santiago Peña, tras denuncias de una supuesta operación simulada de compraventa de un inmueble con una entidad financiera relacionada con el intervenido Ueno bank.

En un comunicado, el Ministerio Público informó del registro al domicilio fiscal declarado por la firma Pear SRL, pero constató "de manera preliminar" que esa empresa "ya no funcionaría" en ese lugar, como parte de las investigaciones del caso Ueno bank, que desembocó en una crisis que salpicó a Peña, destituido en un juicio político y quien permanece en prisión preventiva acusado de presuntos nexos con el banco.

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La diligencia busca esclarecer la adquisición de un inmueble por parte de Pear SRL, en una "operación realizada con la entonces Financiera Ueno durante el año 2023", una entidad que posteriormente se convirtió en Ueno bank.

La operación de registro tuvo lugar tras conocerse una declaración ante la Fiscalía del exvicepresidente segundo de Ueno bank Julio Rey, en prisión preventiva por este caso, en la que aseguró que Pear SRL estaría vinculada a Francisco Peña y que habría adquirido un predio de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí por unos 3 millones de dólares, según el diario ABC Color

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Según la declaración, difundida por ABC, el Grupo Vázquez, el conglomerado empresarial del que hace parte Ueno, "asumía los vencimientos de las cuotas simulando pagos a la empresa por servicios de forraje".

El martes pasado, fiscales y policías registraron las viviendas de Francisco y Manuel Peña, hermanos del exmandatario, ante los presuntos vínculos de Ueno con una firma constituida en Luxemburgo.

Ninguno de los hermanos de Peña ha sido imputado en este caso.

La fiscal general Alba Cantero, quien asumió el cargo el miércoles pasado tras la renuncia de Emiliano Rolón, expresó este sábado en un comunicado su "firme rechazo a los hechos de hostigamiento, intimidación y amenazas" que sufrió el fiscal especializado en delitos económicos y anticorrupción Silvio Corbeta durante las investigaciones del caso Ueno bank.

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Corbeta denunció el viernes en el canal Telefuturo que recibió amenazas de parte de Fabricio Martín Martínez, representante de la empresa GSR Security, vinculada al Grupo Vázquez, durante un allanamiento a la compañía donde las autoridades detectaron 3.090 millones de guaraníes (unos 484.600 dólares) en una bóveda. EFE