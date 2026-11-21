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Turín (Italia), 21 nov (EFE).- El ruso Daniil Medvedev, que cayó este sábado contra Alexander Zverev en las semifinales de las Finales ATP, afirmó que la final entre el alemán y Carlos Alcaraz será "interesante", y que tiene la sensación de que el español es "uno de los pocos jugadores a los que no le resulta fácil restar" al número uno.

"Creo que será un partido interesante. Tengo la sensación de que, cuando he visto los partidos de Carlos contra 'Sascha', este es uno de los pocos jugadores a los que no le resulta fácil restar", dijo tras caer ante el germano, en declaraciones a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE, desde el Inalpi Arena de Turín (Italia).

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"Así que será interesante ver cómo consigue contrarrestar su saque. Ya veremos; que gane el mejor", agregó.

El de Moscú, que perdió en dos sets (7-6 (0) y 6-4), valoró que su rival "logró mantenerse firme en los intercambios y ejercer cierta presión".

"Cometí un par de errores, él defendió bien en un par de ocasiones y, en el último punto, decidí arriesgar", subrayó.

"Y mira, a veces gano yo y otras veces gana él", concluyó, sobre un contrincante al que se enfrentó anteriormente en 22 ocasiones, con un resultado favorable de 14-8 para el ruso, sin tener en cuenta el duelo de este sábado.

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Se despide del torneo, que conquistó en 2020, tras disputar su séptima participación y cosechar dos victorias -contra Flavio Cobolli y Frances Tiafoe- y dos derrotas, ante Carlos Alcaraz y la de hoy frente a Zverev.