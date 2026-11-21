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El Teatro Real ha obtenido el International Opera Award al Mejor Teatro de Ópera del mundo, el segundo de su historia. El galardón se ha entregado esta noche en una ceremonia celebrada en el Theater an der Wien, en Viena.

El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, ha sido el encargado de recoger el premio en nombre de la institución.

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Desde la creación de los International Opera Awards, en 2013, solo dos teatros han conseguido esta distinción en dos ocasiones: la Bayerische Staatsoper (2018 y 2023) y la Komische Oper Berlin (2015 y 2024). Con este reconocimiento, el Teatro Real se suma a ellos.

Es la tercera vez que el Teatro Real es finalista en la categoría de Mejor Teatro de Ópera. Fue nominado por primera vez en 2018 y el 10 de mayo de 2021 se alzó con el premio.

Aquel galardón reconocía el trabajo realizado a lo largo de 2019 y el esfuerzo de la reapertura tras la pandemia de COVID-19. Según el teatro, en julio de 2020 se convirtió en el primer teatro del mundo en abrir sus puertas tras el confinamiento.

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