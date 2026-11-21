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Madrid, 21 nov (EFE).- El Real Madrid pasó más de una hora buscando una llave para abrir la muralla del Celta hasta que apareció Vinícius, que encontró con una carrera vertical lo que sus compañeros no habían conseguido con decenas de pases. El brasileño, suplente después de marcar cinco goles con Brasil durante el parón internacional, fabricó la jugada que permitió a Jude Bellingham empatar un partido que parecía condenado a la frustración y que terminó con un pase del atacante blanco a Espí que certificó la victoria blanca

Vinicius fue el agitador de una remontada el día en el que por primera vez en la temporada el Real Madrid se puso por detrás en el marcador jugando en el Bernabéu. Salió desde el banquillo en el último tramo cuando su equipo iba por detrás en el marcador y despertó a sus compañeros de un letargo provocado por el entramado defensivo del Celta.

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El cuadro gallego encontró a los cinco minutos el escenario perfecto. Pablo Durán aprovechó una asistencia de Williot Swedberg para adelantar al Celta y el equipo de Claudio Giráldez convirtió su ventaja en una formidable operación de resistencia. Cerró los espacios, protegió su área y levantó una muralla que desactivó durante más de una hora las iniciativas del Real Madrid.

El equipo de José Mourinho llegaba con ocho victorias consecutivas, acostumbrado a ganar y con Mbappé instalado en una racha de siete encuentros seguidos marcando. Pero la inercia no juega al fútbol. El Celta se encargó de recordárselo con una defensa disciplinada, capaz de convertir cada ataque en una excursión sin destino. La pelota circulaba, los jugadores se movían pero los espacios eran una quimera.

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En el acto inicial, hubo intentos de Mbappé y Güler, pero escasas ocasiones claras. La mejor llegó desde los once metros. El atacante francés fue derribado por Javi Rodríguez después de recibir un pase de Diomande y tuvo la oportunidad de igualar el encuentro sin necesidad de descifrar el entramado defensivo del Celta. Sin embargo, mandó la pena máxima por encima del larguero.

Courtois, mientras tanto, evitó un problema mayor con una intervención ante Swedberg. El Celta defendía con orden y todavía encontraba ocasiones para amenazar a su rival. Y en la segunda parte, antes del tanto de Bellingham, sacó una mano salvadora a un disparo de Durán que habría puesto patas arriba con un 0-2 que por suerte no llegó para el combinado blanco.

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La solución estaba en el banquillo

El descanso no alteró el panorama. Durante un cuarto de hora, el Real Madrid rodeó el área visitante sin conseguir penetrar en ella. El Celta obligaba a los futbolistas blancos a mover el balón de una banda a otra. Mucha posesión, escasa profundidad. El equipo de Mourinho tenía la pelota, pero su rival tenía el partido donde quería.

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El técnico portugués terminó por intervenir. A falta de media hora retiró a Carreras, Bernardo Silva y Trent Alexander-Arnold e introdujo a Cucurella, Valverde y Vinícius. El brasileño ocupó la izquierda y Diomande se desplazó a la derecha. Mourinho necesitaba cambiar algo más que nombres. Necesitaba romper el orden que había impuesto Giráldez.

Vinícius tampoco empezó bien. Un control sencillo se le escapó fuera de banda, escuchó algunos silbidos y recibió una efusiva tanda de aplausos de Mourinho, que intentó transmitirle confianza. La escena contrastaba con su excelente parón internacional, en el que había marcado cinco goles con Brasil.

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Pero Vinícius tenía algo que el Real Madrid necesitaba desesperadamente: la capacidad de fabricar espacios donde no los había. Los encontró ocho minutos después de ingresar en el césped, cuando arrancó con una conducción vertical, encaró a los defensores y los obligó a retroceder hasta las inmediaciones del área. No necesitó regatearlos a todos. Le bastó con amenazarlos. Cedió a Mbappé, que encontró a Bellingham, y el inglés batió a Radu con un disparo desde la frontal.

La jugada explicó en unos segundos lo que el Real Madrid no había conseguido resolver durante más de una hora. Frente a una defensa perfectamente organizada, Vinícius introdujo el desorden. Donde antes había una muralla, aparecieron espacios. Donde abundaban los pases horizontales, surgió una carrera hacia delante.

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El Real Madrid llevaba demasiado tiempo llamando a una puerta cerrada. Vinícius descubrió cómo abrirla y no paró hasta encontrar el premio definitivo. Cuando el partido agonizaba, asistió a Espí desde el vértice del área. El atacante blanco necesitó dos remates para acabar con la incertidumbre: el primero, de cabeza lo paró Radu; el segundo, el rechace, lo estampó contra la red de la portería. Vinícius lo celebró el gol como suyo. Fue consciente de que, sin duda, fue la llave que salvó a su equipo.

Juan José Lahuerta