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São Paulo, 21 nov (EFE).- Samuel Lino cruzó el Atlántico en 2019 para jugar en Portugal y lo volvió a cruzar en 2025 para regresar a Brasil después de una aventura europea con más promesas que resultados. Un año después, con 13 goles y 9 asistencias en el Brasileirão, es uno de los protagonistas del título de Flamengo.

El centrocampista de 26 años fue decisivo este sábado, una vez más, al anotar el gol que le dio el título al Flamengo, en el empate 1-1 con el Palmeiras.

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Lino, formado en Portugal y con paso por el español Atlético de Madrid, volvió en 2025 a su país como el fichaje más caro de la historia de Flamengo hasta ese momento, un gran peso para una temporada en la que, si bien el club carioca conquistó los dos principales títulos que disputaba, el atacante siguió sembrando dudas.

Ser campeón de Libertadores y del Brasileirão no sirvió para disimular un rendimiento lejos de las expectativas que generan 22 millones de euros durante su primera temporada en el club rojinegro, con cuatro goles y cinco asistencias en 31 partidos bajo las órdenes del mítico excolchonero Filipe Luis.

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Con la salida del técnico brasileño y la llegada de Leonardo Jardim todo cambió, ya que Lino se desembarazó de la estrechez de la banda izquierda y el uno contra uno para comenzar a tener la libertad de infiltrarse entre líneas y desarrollar su talento para la creación de juego.

El técnico portugués llegó en marzo y, ante la falta de efectivos en la medular, vio en Lino un arquitecto capaz de flotar hacia el centro y recibir de espaldas para distribuir el juego y enloquecer a los zagueros rivales.

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El salto de rendimiento fue notorio: el atacante paulista contribuyó decisivamente al título del conjunto carioca con 13 goles y 9 asistencias, solo detrás en dianas del máximo artillero del equipo, Pedro.

Nacido a tan solo ocho días del cambio de milenio en la ciudad de Santo André, en el cinturón metalúrgico de São Paulo, Lino se formó como jugador en el equipo de la vecina São Bernardo y pasó brevemente por las inferiores de Flamengo.

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Con 20 años, cruzó el océano Atlántico y se sumó a las filas del Gil Vicente portugués, donde jugó 101 partidos en los que marcó 27 goles, una suma que sirvió para que todo un Atlético de Madrid se fijara en él y desembolsase 6,5 millones de euros para hacerse con sus servicios.

En la que sería su primera temporada como rojiblanco, Lino fue cedido al Valencia, donde a pesar del mal rendimiento del equipo desplegó un nivel competitivo que haría que 'el Cholo' Simeone apostase por él para la siguiente campaña.

Durante la 2023/24 el brasileño se hizo fijo en la banda izquierda del Metropolitano y cosechó ocho goles y ocho asistencias en una temporada en la que, aún sin títulos, llego a semifinales de la Copa del Rey y fue el único equipo que derrotó al Real Madrid.

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Con la llegada de Conor Gallagher, Lino tuvo que repartir sus minutos y tuvo un rendimiento menor en su segunda campaña como colchonero, en la que anotó cuatro goles y dio ocho asistencias en 47 partidos.

Tras esto, el brasileño puso rumbo de vuelta a su país natal y cruzó el Atlántico para sumarse a las filas del que considera "el mayor club del mundo".

En el 'Fla', Lino suma dos ligas brasileñas y una Libertadores, habiendo disputado más de 80 partidos en los que ha convertido 20 goles y 18 asistencias.

Su futuro está anclado en Río de Janeiro hasta 2029, aunque Flamengo maneja una cláusula de rescisión de 60 millones de euros en el caso de que alguien quiera llevarse a uno de los pilares de su décimo título en el Brasileirão.

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Por Adrián Masa de Vega