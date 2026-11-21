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Redacción deportes, 21 nov (EFE).- Un tiro seco, desde fuera del área, del escocés Scott McTominay, el jugador más peligroso de su equipo, acabó con la muralla erigida por el meta brasileño del Torino Lucas Perri, inquebrantable, y desatascó al Nápoles, que salió del bache en la Serie A.

El duelo del Diego Armando Maradona enfrentó a dos equipos en crisis, sumidos en un trayecto sin conocer la victoria que les ha alejado de la parte alta, lejos de objetivos mayores, sobre todo para el cuadro napolitano.

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El Torino se mantuvo en pie gracias a su portero. Perri sostuvo al Torino, que ahora ya lleva cuatro partidos sin ganar.

El Nápoles, a nueve puntos de la zona de Liga de Campeones, fue el que más puso de su parte para lograr el triunfo, pero no tuvo acierto. Las ocasiones de su rival fueron menos. Aunque una fue de la más claras, repelida por el larguero. De Rolando Mandragora.

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Kevin De Bruyne fue suplente, pero la lesión prematura de Antonio Vergara le dio protagonismo. Saltó al campo antes del cuarto de hora y de sus botas nacieron las principales acciones de peligro del equipo local.

Pero nadie fue más activo que McTominay, que tiró cerca del palo a los cinco minutos. Después, en el 10, no aprovechó el rechace de Perri a un gran tiro de Matteo Politano. Fue la primera decisiva del meta brasileño.

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Lo intentó el escocés en el 17. Y otra vez Perri adivinó la trayectoria y a continuación, con una mano, desbarató un tiro de Rasmus Hojlund, que recibió la pelota de De Bruyne.

No había noticias del Torino hasta poco antes del intermedio, cuando Mandragora lanzó al larguero. Se salvó el Napóles, igual que otra que tuvo Zakaria Aboukhlal al inicio de la segunda parte que rozó el palo.

El partido pasó a manos del Nápoles en cuanto se quitó el susto de encima. Y McTominay puso a prueba de nuevo a Perri, que mantuvo el tipo hasta el minuto 73, cuando una recuperación de Noa Lang envió el balón al atacante escocés, que, desde la frontal, tiró raso, pegado al palo, y lo llevó a la red.

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El reencuentro del Nápoles con el triunfo reaviva sus expectativas y le acerca a la zona europea.

-- Ficha técnica:

1 - Nápoles: Vanja Milinkovic Savic; Amir Rrahani, Sam Beukema, Rafa Marín (Mathias Olivera, m.58), Leonardo Spinazzola (Noa Lang, m.58); Andre Zambo Anguissa, Billy Gilmour, Scott McTominay; Matteo Politano (Constantino Favasuli, m.82), Antonio Vergara (Kevin De Bruyne, m.13) y Rasmus Hojlund (Giovane, m.82).

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0 - Torino: Lucas Perri; Saul Coco, Adrian Ismajli (Eray Comert, m.73), Pietro Comuzzo; Rafik Belghali (Zakaria Aboukhlal, m.40), Rolando Mandragora, Daniel Braganca (Nikola Vlasic, m.46), Gvidas Gineitis (Cesare Casadei, m.68), Alessio Cacciamani; Giovanni Simeone (Duvan Zapata, m.72) y Che Adams.

Gol: 1-0, m.73: Scott McTominay.

Árbitro: Marco Di Bello. Mostró tarjeta amarilla a Pietro Comuzzo, del Torino, y a Billiy Gilmour y Zambo Anguissa, del Nápoles.

Incidencias: encuentro correspondiente a la duodécima jornada de la Serie A disputado en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

Santiago Aparicio