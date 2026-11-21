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La nueva jornada de protestas juveniles celebradas este viernes en Alemania ha transcurrido de forma mayoritariamente pacífica y ha reunido a unos 87.000 participantes, según los organizadores, una cifra inferior a la registrada en la primera convocatoria de hace casi tres semanas.

La ciudad de Hamburgo, ubicada al noreste del territorio, ha registrado gran parte de los incidentes después de que manifestantes enmascarados lanzaran petardos y botellas contra la policía tras finalizar la protesta organizada por la iniciativa "Gen Z Takes Charge". En respuesta, las autoridades policiales han perseguido a los manifestantes mientras estos lanzaban papeleras y vallas de obra para utilizar como barricada.

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También se han producido manifestaciones en distintos puntos del país, como en la capital Berlín, Frankfurt, Bremen, Friburgo, Colonia y Leipzig, donde la Policía tuvo que detener temporalmente la marcha ante el uso de artefactos pirotécnicos y donde tuvo que utilizar cañones de agua, según ha afirmado la agencia DPA.

La iniciativa liderada por la Generación Z ha afirmado que casi 90.000 personas han participado en las protestas, una cifra inferior a la de las primeras convocatorias, debido en gran parte al empeoramiento del temporal.

En Bremen también se han registrado disturbios y también se ha paralizado momentáneamente la marcha. Según han denunciado las autoridades, se han lanzado artefactos pirotécnicos y un coche fue parcialmente incendiado, causando daños leves.

"No se han repetido las escenas del 31 de octubre", ha declarado el ministro del Interior del estado federado de Hesse, Roman Poseck, en relación a los graves incidentes registrados en la ciudad de Frankfurt hace tres semanas que degeneraron en disturbios y saqueos. Según el ministro, se han desplegado más de 2.000 agentes de policía por toda la ciudad. Un total de cuatro personas han sido temporalmente detenidas por supuestas vinculaciones con los mencionados saqueos.

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El movimiento juvenil 'Gen Z regelt' se ha desmarcado de los altercados. "Yo diría que quienes buscan la violencia no están en nuestras manifestaciones", ha señalado su coorganizador, Akram Selo, en declaraciones difundidas este viernes por la emisora pública RBB-Inforadio.

El coorganizador ha instado a los líderes alemanes a actuar en respuesta a las reivindicaciones de los manifestantes. "Las conversaciones no nos harán dejar las manifestaciones. En esencia, se deben atender nuestras reivindicaciones y se nos deben dar garantías. Eso es lo que tiene que pasar, no promesas vacías", ha afirmado.

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La iniciativa convocó una nueva serie de manifestaciones con reivindicaciones que pedían desde una mayor financiación para los centros educativos y psicosanitarios hasta medidas para hacer frente al aumento del coste de la vida y una mayor justicia social y climática.

A esta nueva jornada se ha incluido la negativa contra el servicio militar obligatorio, el cual actualmente no está incluido en el ordenamiento jurídico alemán aunque el Gobierno ha señalado que podría reintroducir el reclutamiento obligatorio si una nueva ley que entró en vigor a principios de año no logra aumentar los efectivos.

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