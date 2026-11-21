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Los Ángeles (EE.UU.), 20 nov (EFE).- Un jurado del estado de California declaró este viernes culpable a un hombre acusado de provocar uno de los devastadores incendios que asolaron el condado de Los Ángeles en enero de 2025, que dejó al menos 29 muertos y más de 16.000 estructuras destruidas.

Los fiscales federales hallaron culpable a Jonathan Rinderknecht, de 30 años, de los dos cargos federales que se le imputaban: destrucción de propiedad mediante incendio e incendio provocado que afectó a propiedad utilizada en el comercio interestatal.

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La condena queda en manos del juez federal, quien evaluará los informes de las partes y el impacto de los daños antes de dictar sentencia el próximo 17 de marzo.

El acusado se enfrenta a una pena de entre 5 y 40 años de prisión, según informaron los fiscales.

Rinderknecht recibió el pasado agosto una nueva acusación por parte del Departamento de Justicia de EE.UU, por supuestamente provocar un incendio el primer día de 2025 que, según la fiscalía, ardió lentamente durante una semana hasta convertirse en uno de los siniestros más mortales de Los Ángeles, el de Palisades, en una de las zonas más acaudaladas de la ciudad.

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Las autoridades señalaron que Rinderknecht, que trabajaba como conductor de Uber, fue al sendero Skull Rock, caminó por la zona y grabó videos, mientras escuchaba una canción cuyo video mostraba objetos incendiándose. Poco después, se detectó el inicio del fuego, y aunque intentó llamar al 911, no logró comunicarse de inmediato.

El incendio de Palisades, el más violento de un conjunto de fuegos que devastaron grandes vecindarios en enero pasado en Los Ángeles, arrasó casi 9.500 hectáreas y quemó más de 6.000 estructuras.

Los devastadores incendios que asolaron por más de tres semanas el condado de Los Ángeles el enero de 2025, provocando pérdidas inmobiliarias que podrían superar los 30.000 millones de dólares, y pasarán a la historia como uno de los desastres naturales más costosos de EE.UU.. EFE

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