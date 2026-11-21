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Puerto Príncipe, 20 nov (EFE).- La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés) expresó este viernes sus condolencias por la muerte de dos militares salvadoreños mientras manipulaban material explosivo en un campamento en Haití.

Los dos soldados formaban parte del contingente desplegado bajo el mando nacional de El Salvador, como parte de las iniciativas internacionales dirigidas a contribuir a la estabilización de Haití.

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La Fuerza Armada de El Salvador informó este viernes de la muerte de los dos soldados tras una detonación, mientras que otros dos resultaron heridos y "están recibiendo atención médica".

La muerte de ambos "afecta profundamente a sus compañeros, a sus seres queridos y a todas las personas que trabajan para que la población haitiana pueda vivir en un entorno más seguro", señaló en un comunicado la GSF, una misión internacional respaldada por la ONU.

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Asimismo, reconoció el compromiso de los militares desplegados y señaló los riesgos que enfrentan quienes participan en misiones internacionales destinadas a respaldar los esfuerzos de paz y seguridad.

Este es el primer incidente con muertos y heridos que afecta a las fuerzas salvadoreñas desde que se desplegó un contingente con más de 2.000 militares salvadoreños en Haití para tratar de rescatar a cuatro soldados del país centroamericano emboscados y desaparecidos desde el pasado 18 de octubre y cuyo paradero aún se desconoce.

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Antes de la emboscada y la misión de rescate, el Salvador ya participaba en Haití con la GSF, autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Haití enfrenta una compleja crisis de seguridad en la que cinco fuerzas nacionales y extranjeras participan en operaciones contra las bandas armadas que mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y otros territorios del país caribeño.

Al menos 4.217 personas murieron en esta nación caribeña entre enero y septiembre de este año, a causa de la violencia, según datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh). EFE