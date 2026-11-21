Guardar

Un tribunal de Túnez ha condenado a la activista Sihem ben Sedrine a otros cinco años de prisión por corrupción durante su gestión al frente de una comisión encargada de la transición político-judicial, organismo instaurado tras la caída en 2011 del régimen de Zine el Abidine ben Alí en el marco de la conocida como 'Primavera Árabe'.

La defensora de Derechos Humanos ha sido condenada a otros cinco años más de prisión en el caso de un supuesto acuerdo de arbitraje y reconciliación adoptado por la Comisión para la Verdad y la Dignidad (IVD) como parte de su mecanismo de justicia de transición, en el que está involucrado el empresario Lazhar Sta.

PUBLICIDAD

En agosto de 2024, ben Sedrine fue detenida por supuestas labores de "conspiración contra la seguridad estatal", tras lo que inició una huelga de hambre que derivó en su liberación en febrero de 2025. Sin embargo, fue posteriormente imputada por supuesta falsificación de un informe del citado organismo, así como por otros casos relacionados con sus labores al frente de la comisión.

Así, en junio de 2026 fue condenada a 15 años de cárcel por la citada falsificación, así como a otros diez años de prisión por supuesto abuso de sus funciones en otros dos casos, incluido uno que afecta al Banco Franco-Tunecino (BFT).

PUBLICIDAD

Según ha denunciado la ONG Amnistía Internacional, el proceso que ha llevado a estas condenas estuvo plagado de "graves violaciones de las normas de un juicio justo". Sihem ben Sedrine y sus abogados no recibieron una copia de la acusación formal y no pudieron examinar los casos en su contra antes del juicio.

Las audiencias tuvieron lugar en una jornada de huelga de abogados y tanto su familia como representantes de la sociedad civil y periodistas no pudieron asistir a los juicios, denunciando que no se presentó ningún motivo justificable.

Así, la activista se enfrenta a siete procesos penales relacionados con su labor como presidenta de la comisión. Los cargos en su contra --que incluyen fraude, falsificación y abuso de poder con la intención de perjudicar los intereses de la administración-- están vinculados al informe final de la IVD y sus conclusiones sobre la corrupción en el sector bancario.

PUBLICIDAD

Ben Sedrine, periodista y activista de 76 años, fue nombrada en 2014 como presidenta de la IVD, una comisión constitucional dedicada a recoger testimonios de víctimas de tortura y abusos por parte del régimen entre 1955 y 2011.

Durante los últimos años se han registrado numerosas detenciones y condenas contra activistas, periodistas y opositores, en el marco de lo que la oposición y organizaciones de la sociedad civil describen como una deriva autoritaria del presidente, Kais Saied, tras su decisión en 2021 de disolver el Gobierno y el Parlamento y arrogarse todas las competencias.

PUBLICIDAD