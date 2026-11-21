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Ciudad de México, 20 nov (EFE).- La embajada de Estados Unidos en México afirmó este viernes que el tráfico marítimo de drogas hacia su territorio ha disminuido más de un 95 %, al destacar la cooperación bilateral para combatir las redes criminales y frenar el suministro de precursores químicos.

"El tráfico marítimo de drogas hacia los Estados Unidos ha disminuido más de 95 %, mientras que México ha incautado más de 98 toneladas de cocaína en el mar y 9,8 millones de pastillas de fentanilo", señaló la embajada en un comunicado, sin precisar el periodo de las cifras.

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La representación diplomática agregó que, al cierre de 2025, las muertes por sobredosis en Estados Unidos habían disminuido un 40 % respecto al punto más alto de la crisis, lo que representa aproximadamente 40.000 fallecimientos menos al año.

Los datos fueron difundidos en el marco de un taller organizado por la embajada estadounidense, con la participación de autoridades de México y Estados Unidos y representantes del sector privado, para fortalecer la cooperación contra el tráfico de precursores químicos.

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En ese contexto, Washington advirtió que "los precursores químicos provenientes de países como China pueden terminar en laboratorios de los carteles, donde se utilizan para producir drogas mortales".

"Al conocer a sus clientes, proteger sus cadenas de suministro e identificar operaciones sospechosas, las empresas pueden ayudar a evitar que sustancias químicas de uso legítimo caigan en manos criminales", señaló.

La Embajada de EE.UU. en México subrayó que "los gobiernos no pueden hacer este trabajo solos" y destacó la importancia de que las empresas vigilen sus cadenas de suministro, conozcan a sus clientes e identifiquen operaciones sospechosas para evitar que sustancias químicas de uso legítimo lleguen a manos de los carteles.

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Finalmente, sostuvo que estos encuentros permiten a gobiernos, empresas y expertos internacionales intercambiar información y cerrar las brechas que aprovechan las organizaciones criminales.

En México, los aseguramientos recientes respaldan ese discurso de presión sobre las rutas de suministro.

La Secretaría de Seguridad federal mexicana reportó que la Operación Frontera Norte acumulaba 534 toneladas de droga decomisada desde octubre de 2024 hasta agosto de 2026, incluidas más de 2,5 toneladas y 9,5 millones de pastillas de fentanilo.

En paralelo, los golpes sobre precursores y cocaína también se concentraron en puertos y mar abierto. En enero de 2026, autoridades incautaron en el estado de Guerrero (sur) casi 25.000 litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas.

En febrero, México y Estados Unidos participaron en un decomiso de 188 bultos de cocaína en aguas internacionales y, para noviembre, la Marina informó que había confiscado más de 98 toneladas de cocaína en operaciones marítimas desde el inicio del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024. EFE

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