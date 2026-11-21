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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán ha derribado un avión no tripulado estadounidense MQ-9 en el espacio aéreo del estrecho de Ormuz, según ha informado la agencia de noticias iraní IRNA.

"El CGRI iraní derribó el 58 dron estadounidense MQ-9 en el cielo sobre el estrecho de Ormuz", ha señalado el medio, que atribuye la interceptación a las fuerzas iraníes, si bien no ha proporcionado más detalles al respecto.

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El incidente se produce en el marco del conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán. Teherán respondió con ataques contra objetivos en territorio israelí y bases militares estadounidenses desplegadas en distintos países de la región.

Aunque ambos países suscribieron a mediados de junio un memorando para poner fin a las hostilidades, los enfrentamientos se reanudaron posteriormente y el conflicto continúa sin resolverse, con episodios esporádicos de violencia.

La guerra ha afectado gravemente al tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo y gas natural licuado, cuya práctica paralización ha contribuido a disparar los precios mundiales de los combustibles.