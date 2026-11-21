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Bagdad, 21 nov (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y otras 35 resultaron heridas este sábado tras desatarse un incendio en la central termoeléctrica de Al Harza, en la provincia meridional iraquí de Basora, informaron las autoridades de Irak.

"Según el balance inicial, aún preliminar, el incidente provocó cuatro muertos y 35 heridos, en su mayoría residentes de viviendas informales no autorizadas", dijo en un comunicado la oficina de prensa de seguridad del comandante de las Fuerzas Armadas iraquíes.

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La nota indicó que las víctimas sufrieron quemaduras "de diversa gravedad", mientras que otras fueron trasladadas a centros médicos de la zona para recibir atención tras inhalar humo.

Los equipos de la Defensa Civil y otras unidades de las fuerzas de seguridad acudieron al lugar de inmediato para responder al incendio, cuyas causas todavía no han trascendido, después de que se desatara alrededor de las 6.00 hora local (3.00 GMT) en el distrito de Al Harza, en el norte de Basora.

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Las autoridades acordonaron la zona y aseguraron los alrededores mientras se completan las labores de campo e investigación para determinar las circunstancias y las causas del incidente, añadió la nota.

Estos tipos de incidentes son habituales en Irak, país cuya infraestructura ha sido dilapidada tras décadas de conflicto, guerras e inestabilidad que han resultado en la falta de mantenimiento de instalaciones vitales para la población.

En muchos casos estos accidentes se producen debido a las altas temperaturas que se registran en verano en el país, que es el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP y, aun así, es incapaz de suministrar electricidad continua a sus ciudadanos. EFE

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