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Lisboa, 21 nov (EFE).- Una amenaza de bomba obligó este viernes por la noche a evacuar a unas 2.000 personas del pabellón municipal de Entroncamento, en el centro de Portugal, donde iba a comenzar la convención nacional del partido de ultraderecha Chega.

La formación suspendió la primera jornada y anunció que retomaría los trabajos este sábado a las 10.00 horas (misma hora GMT), salvo indicación en contra de la policía.

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La Policía de Seguridad Pública (PSP) informó en un comunicado de que recibió a las 22.27 horas una llamada que alertaba de la supuesta colocación de un artefacto explosivo en el recinto. Según la misma fuente, la evacuación preventiva comenzó a las 22.55.

Agentes de la Unidad Especial de Policía entraron en el pabellón pasada la medianoche para inspeccionar las instalaciones. La PSP no había comunicado el resultado de la inspección en el último parte difundido por los medios portugueses.

El líder de Chega, André Ventura, tenía previsto pronunciar el discurso de apertura y todavía no había llegado al recinto cuando se dio la alerta. Según el dirigente del partido Rui Paulo Sousa, Ventura dio media vuelta al conocer la amenaza.

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La convención, convocada hasta el domingo, es la primera que celebra Chega desde que se convirtió en la segunda fuerza del Parlamento portugués. En la reunión está prevista la elección de los nuevos órganos nacionales del partido. EFE