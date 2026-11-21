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Antalya (Turquía), 21 nov (EFE).-Los representantes de casi 200 países buscan este sábado, ya fuera del plazo oficial, un acuerdo de mínimos en la Cumbre del Clima de Antalya (COP31), marcada por el pulso entre las naciones que exigen mencionar el abandono de los hidrocarburos y los Estados petroleros y grandes emisores como India que se niegan a citar ese punto.

Tras dos borradores rechazados públicamente por la UE, por el bloque africano y ciertos países latinoamericanos, presidencia y delegados trabajaron esta última noche en un nuevo documento que satisfaga a las partes enfrentadas.

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Un nuevo borrador podría salir durante este sábado para someterse a la evaluación de los países representados (con Estados Unidos como gran ausente). En este momento, el acuerdo, que ha de ser por consenso, está en el aire.

La tensión es palpable. Anoche, durante la plenaria, un activista irrumpió en la sala mientras intervenía el presidente de la cumbre, el ministro turco Murat Kurum. El hombre, que fue interceptado por los agentes de la ONU, gritó, en inglés: "Están matando el futuro. ¿Por qué no simplemente me matan?".

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Los grupos medioambientalistas han criticado severamente a la actual presidencia turco-australiana por no lograr, de momento, una mención explícita al abandono de las energías fósiles, un compromiso que ya se había alcanzado en la COP28 de Dubai (2023), pero que no ha sido implementado, en parte de las crisis energéticas tras las guerras en Ucrania e Irán.

Además de la salida de las energías fósiles, otro punto de controversia es la financiación climática. Países como Panamá, que se ha destacado esta cumbre por su activismo contra la industria del petróleo y que llegó a amenazar con vetos a cualquier acuerdo, quiere que los más contaminantes pasen por caja.

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También hay un notable malestar entre los países del Sur Global por la falta de compromiso en la financiación de las medidas de adaptación climática. El viernes mismo, la cancillería cubana tildó de gesto "egoísta" por parte de los países desarrollados el aplazamiento de triplicar la financiación para la adaptación.

Otro punto de roce es la nueva meta cuantitativa de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), incluida en el último borrador por demandas de los países árabes y tildada de línea roja por la UE, que aceptaría la mención de la tecnología, pero sin fijar metas, pues estima que un compromiso de ese calado desincentivaría a la transición energética. EFE

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(Foto)(Vídeo)