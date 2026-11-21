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Nairobi, 21 nov (EFE).- La que fue la primera mujer vicepresidenta de Sudáfrica (2005-2008), Phumzile Mlambo-Ngcuka, murió a la edad de 71 años, después de haber ejercido también como secretaria general adjunta de la ONU y directora ejecutiva de ONU Mujeres, confirmó la Presidencia sudafricana

"La familia ha pedido que se respete su privacidad en estos momentos, aunque agradece profundamente los mensajes de apoyo que siguen recibiendo de los sudafricanos y de la comunidad internacional", indicó la Presidencia en la red social X a última hora del viernes.

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No concretó el lugar, motivo o fecha exacta de su muerte.

Por su lado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que se encuentra en un viaje de trabajo en Sillicon Valley (California, Estados Unidos), describió a Mlambo-Ngcuka como "una auténtica patriota" y una "líder dinámica" en un mensaje grabado en vídeo.

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En un comunicado, su partido, el histórico Congreso Nacional Africano (CNA), describió a Mlambo-Ngcuka como "una distinguida líder" de la organización y "una servidora entregada del pueblo".

"Hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta de Sudáfrica", tras haber sido previamente como ministra de Minerales y Energía, viceministra de Comercio e Industria y diputada del Parlamento, detalló.

Nacida en la localidad de Clermont, en la provincia de KwaZulu-Natal (este) en 1955, Mlambo-Ngcuka cursó estudios de Educación y Filosofía en la Universidad de Lesoto y la Universidad de Ciudad del Cabo, además de completar un doctorado en la Universidad de Warwick (Reino Unido).

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Formó parte del primer Parlamento de Sudáfrica tras el establecimiento de la democracia constitucional en 1994, después del fin del régimen segregacionista del apartheid y cuando Nelson Mandela, primer presidente negro del país, fue elegido.

La muerte de Mlambo-Ngcuka despertó una oleada de mensajes de condolencias en redes sociales, incluyendo el del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien se declaró "profundamente apenado" en X.

"Defensora incansable de los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, Phumzile creía que la igualdad de género no es un favor que se concede, sino un derecho que hay que reclamar", señaló Guterres.

También lamentó su fallecimiento el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien destacó su "fuerte liderazgo, su compromiso inquebrantable con los derechos de las mujeres y las niñas y su notable labor al servicio de Sudáfrica y de la comunidad internacional".

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Se sumó a los mensajes de pésame ONU Mujeres, la agencia que Mlambo-Ngcuka lideró entre 2013 y 2021: "Nos dejó con una misión que seguimos llevando a cabo con orgullo", afirmó la organización. EFE