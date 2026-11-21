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Redacción deportes, 21 nov (EFE).- El doble campeón del mundo español de Fórmula Uno, Fernando Alonso, señaló tras la sesión de entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos, que el coche y el agarre "se sentían bien en las curvas", pero añadió que no pueden ser competitivos con su velocidad en línea recta.

“Sabíamos al llegar a este fin de semana de carrera que iba a ser un circuito complicado para nosotros debido a la falta de potencia en las rectas. Sabemos que mañana será difícil, pero haremos nuestra carrera e intentaremos aprender todo lo posible”, agregó el asturiano en declaraciones distribuidas por su equipo Aston Martin.

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Alonso cayó eliminado en la Q1 con un crono de un minuto, 37 segundos y 400 milésimas que le situó en decimonovena posición, un puesto por detrás del mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

La carrera comenzará este sábado a las 20.00 horas (04.00 GMT del domingo).