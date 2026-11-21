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Teherán, 21 nov (EFE).- Irán afirmó este sábado que busca una salida diplomática que evite otra guerra con Estados Unidos y que podría reducir el calendario para reabrir el estrecho de Ormuz si Washington satisface sus demandas, después de que Donald Trump considerara inaceptables las condiciones iraníes.

“Si quieren reducir el plazo (para reabrir Ormuz) de dos días a uno o incluso a dos horas, no tenemos ningún problema; lo importante es que se satisfagan nuestras demandas”, afirmó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en una entrevista con el diario Iran.

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Araqchí dijo que busca un acuerdo “bueno, honorable y digno” que garantice que no vuelva a haber una guerra y mantuvo sobre la mesa el plan que prevé el cumplimiento de las demandas iraníes el primer día y la reapertura de Ormuz y el inicio de negociaciones el segundo.

“Quieren llegar a un acuerdo, pero no quieren llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí”, declaró Trump el viernes.

Entre las demandas iraníes figuran el cese de la guerra en todo Oriente Medio, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones estadounidenses y el descongelamiento de los activos iraníes.

El canciller reconoció que negociar implica un intercambio de concesiones, pero advirtió de que Irán no aceptará entregar por la vía diplomática una victoria que, según sostuvo, Washington no consiguió durante la guerra.

En el ámbito nuclear, fijó dos líneas rojas: “La primera es que ese material (uranio enriquecido) no saldrá del país y la segunda, que esas reservas se utilizarán de acuerdo con nuestras necesidades, sea cual sea la definición que demos a esas necesidades”.

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Se refería a los aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, en paradero desconocido desde los ataques de Israel y Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes durante la guerra de doce días de junio de 2025.

Ante los crecientes llamamientos conservadores a modificar la doctrina nuclear, Araqchí aseguró que esta aún no ha cambiado, aunque defendió debatir su revisión, a pesar de que reconoció que Rusia y China, aliado de Irán, también se oponen a tal medida.

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Decenas de parlamentarios, clérigos e incluso la Asamblea de Expertos del Liderazgo —que elige al líder supremo— han pedido estudiar la retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear y revisar la doctrina atómica para reforzar la disuasión.

Hasta ahora, la República Islámica ha defendido el carácter civil de su programa atómico y ha invocado la fatua (dictamen religioso) que su asesinado líder supremo Alí Jameneí emitió en 2003 y que declaró “haram” (prohibido) el desarrollo de armas atómicas y biológicas. EFE

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