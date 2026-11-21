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El área de Empleo del Ayuntamiento de Gijón ya ha comenzado los trabajos de replanteo de obra en la avenida de El Molinón para instalar las peanas que servirán de soporte a las placas conmemorativas dedicadas a 48 figuras históricas del club rojiblanco en lo que se ha denominado como 'El Paseo de la Fama del Real Sporting de Gijón'.

Según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa, estos trabajos los está ejecutando personal contratado a través de los planes de empleo municipales. Los trabajadores participantes se encargan de las distintas fases de la actuación, desde el replanteo inicial hasta la cimentación y colocación de los soportes sobre los que posteriormente se instalarán las placas.

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La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega (PP), ha destacado el valor de una iniciativa que permitirá reconocer públicamente a quienes han contribuido a construir más de un siglo de historia sportinguista.

"El Sporting es mucho más que un club de fútbol. Forma parte de la identidad de Gijón, de su historia y de la vida de varias generaciones de gijoneses. Este Paseo de la Fama permitirá que ese reconocimiento tenga un espacio permanente en nuestra ciudad y que quienes han hecho grande al Sporting ocupen el lugar que merecen en la memoria colectiva", ha señalado.

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Pumariega ha subrayado también la doble dimensión del proyecto, que combina el reconocimiento al deporte gijonés con la generación de oportunidades laborales. "Es especialmente positivo que una iniciativa de estas características pueda llevarse a cabo con la participación de los planes de empleo municipales. Además de contribuir a poner en valor nuestra historia, ofrecemos a personas que buscan reincorporarse al mercado laboral la oportunidad de adquirir experiencia profesional y participar en un proyecto con un significado especial para Gijón", ha dicho.

48 PROTAGONISTAS

El Paseo de la Fama, impulsado en colaboración con la Asociación Anselmo López, reunirá a 48 protagonistas de la historia del Real Sporting, entre jugadores, entrenadores y presidentes.

La relación incluye figuras fundamentales como Anselmo López, fundador y primer presidente del club; Manolo Meana, primer internacional de la historia sportinguista; y nombres tan reconocidos como Quini, Joaquín, Ablanedo, Abelardo, Luis Enrique, David Villa o Manolo Preciado. Cada placa incorporará el escudo del Real Sporting, el nombre y el retrato del homenajeado, así como una breve reseña con los principales hitos de su trayectoria.

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