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Redacción deportes, 21 nov (EFE).- El piloto español Carlos Sainz declaró tras la jornada de clasificación del Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en los Estados Unidos, que la misma ha sido "aceptable, con una Q1 muy sólida y buenas vueltas", aunque reconoció que no optimizaron la Q2 adecuadamente.

"En general, estoy contento con el resultado y el ritmo que hemos mostrado. Sabíamos al venir aquí que seríamos un poco más fuertes, pero, desafortunadamente, eso no significa entrar en el top 10. Saldremos desde el fondo de la parrilla debido a la sanción por el turbo adicional, así que intentaremos remontar y ver qué podemos hacer", explicó el madrileño en declaraciones distribuidas por su equipo, Williams.

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Sainz no pudo acceder a la Q3 y acabó decimocuarto en la Q2, pero arrancará desde la antepenúltima posición al haber sido penalizado con diez puestos por reemplazar el turbomotor para esta cita.