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Washington, 20 nov (EFE).- El Washington Spirit que entrena el español Adrián González y el Kansas City Current de las temidas Temwa Chawinga y Croix Bethune se citan este sábado en una final de la NWSL que se jugará en la capital estadounidense y en la que ambos equipos buscarán consolidar sus respectivos y ambiciosos proyectos.

Tras una temporada en la que ha recuperado la mejor versión de su estrella Trinity Rodman, Spirit busca el segundo título de liga de su historia, un trofeo que sirva para coronar la apuesta Michelle Kang, una de las empresarias más influyentes del fútbol femenino, por este equipo que adquirió en 2022 y al que aún no ha visto ganar el título tras perder las dos últimas finales de liga.

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Kang, que en ese intervalo se ha hecho también con el Olympique Lyonnais y las Lionesses de Londres, ha apostado desde 2024 por el talento español en el banquillo, primero contratando al exentrenador del Barcelona Jonatan Giráldez (que ahora dirige al equipo de Lyon) y abogando desde la temporada pasada por González, segundo de Giráldez en Spirit antes de su partida.

El también expreparador del Espanyol ha logrado, tras dos temporadas marcadas por las lesiones, que Trinity Rodman cuaje el que probablemente ha sido su mejor año hasta ahora con 12 goles y ocho asistencias en fase regular y dos tantos y dos pases de gol en los playoffs.

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A eso hay que sumar el rendimiento de la que ha sido una de las mejores porteras de la NWSL en este 2026, la escocesa Sandy MacIver, la solidez de la dupla de centrales formada por Esme Morgan y Tara Rudd, el peso en ataque de la italiana Sofia Cantore o la irrupción en el último tramo de la temporada de la delantera tanzana Clara Luvanga o la interior francesa Mélissa Bethi.

El equipo capitalino tendrá además el factor campo a favor para tratar de evitar un tercer chasco consecutivo en una final de liga, ya que el encuentro se disputará en el Audi Field de Washington, donde sus 20.000 localidades están ya vendidas.

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Esta final cita al tercer (Washington Spirit) y cuarto (Kansas City Current) clasificados de la temporada regular después de que los dos primeros, el Gotham que entrena el también español Juan Carlos Amorós y el San Diego Wave de la máxima anotadora Ashley Sanchez, quedaran en la cuneta en semifinales y cuartos de los playoffs, respectivamente.

Fue el propio Kansas City Current el que echó de la competición a Gotham, campeón en 2025, con una victoria a domicilio y contra pronóstico en la que el equipo que dirige el estadounidense Chris Armas se impuso por 1-2 en el estadio Icahn de Nueva York.

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Además de los buenos números de la malauí Chawinga (12 goles esta temporada) o de Bethune (líder de la liga con 11 asistencias), también destacan este año los 11 tantos -incluyendo el que puso a su equipo en la final- de la atacante Haley Hopkins o las actuaciones en el ataque y la medular de Michelle Cooper y Vanessa DiBernardo.

Current aspira en esta final a lograr el que sería su primer título de liga y a cimentar sus aspiraciones como referente mundial del fútbol femenino.

Y es que, desde su debut en 2021, la escuadra de Misuri ha respaldado su ambición con un centro de entrenamiento propio y el primer estadio del mundo construido para un equipo femenino profesional (el CPKC), además de lograr el NWSL Shield de 2025 al terminar primera en la fase regular el año pasado.

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Alineaciones probables:

Washington Spirit: Sandy MacIver; Lucia Di Guglielmo, Tara Rudd, Esme Morgan, Gabrielle Carle; Andi Sullivan, Mélissa Bethi, Leicy Santos; Sofia Cantore, Trinity Rodman y Clara Luvanga.

Entrenador: Adrián González.

Kansas City Current: Lorena; Laney Rouse, Gabrielle Robinson, Kayla Sharples, Izzy Rodriguez; Lo’eau LaBonta, Vanessa DiBernardo; Michelle Cooper, Croix Bethune, Temwa Chawinga; y Haley Hopkins.

Entrenador: Chris Armas.

El partido se jugará en el Audi Field de Washington DC a partir de las 20:00 hora local (01:00 GMT del domingo). EFE