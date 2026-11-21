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Robe autos, abra cajas fuertes, apueste dinero real: Grand Bet Auto es el primer juego de casino multijugador en línea de mundo abierto con temática de crimen y fantasía

PR Newswire

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WILLEMSTAD, Curazao, 20 de noviembre de 2026

WILLEMSTAD, Curazao, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Los jugadores ahora pueden arrancar un automóvil sin llave, robar un camión blindado y abrir una caja fuerte mientras docenas de personas observan, y cada trabajo paga en dinero real si tiene éxito. Grand Bet Auto, lanzado esta semana por Joy Studios y disponible exclusivamente en Cloudbet, es el primer juego de casino multijugador en línea de mundo abierto con temática de crimen y fantasía.

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Es el título más reciente de Immersive World Betting, una categoría que Joy Studios creó en octubre con Fearshot: Phantom Mansion, en el que los jugadores se mueven a través de un mundo 3D y cada acción es una apuesta.

El juego se desarrolla en la isla ficticia de Coral Key, y la apuesta consiste en el trabajo que el jugador elija realizar. Patee un parquímetro, y soltará monedas o se atascará. Si le roba la billetera a un turista, el resultado es "¡Robada!" o "Se dio cuenta".

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"Los millennials crecieron con juegos de mundo abierto", dijo Will Cordry, gerente de producto de juegos en Joy Studios. "Han pasado veinte años robando autos y abriendo cajas fuertes en esos juegos. Creamos Grand Bet Auto para ellos. Es un mundo similar, pero cada trabajo es una apuesta con dinero real".

Los jugadores asumen el papel de Lucky, Ace o Mika, tres amigos que planean robar la Casa de la Moneda de la isla. La característica más destacada es el modo multijugador: el juego es en línea, por lo que los amigos pueden realizar tareas juntos, competir en carreras de carritos de golf e interactuar entre sí mediante emoticonos.

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"Los mejores momentos en cualquier juego de mundo abierto rara vez son las misiones", dijo Cordry. "Son los recuerdos que creas con tus amigos, como ver a tu compañero activar la alarma de un auto deportivo mientras tú te quedas ahí riendo".

Joy Studios desarrolló el juego en cuatro días y funciona en cualquier navegador web. Paga hasta 1699 veces la apuesta en un solo trabajo. Los resultados son aleatorios, la habilidad no influye en ellos y cada trabajo ofrece un retorno del 97 % para el jugador. Está disponible un modo de juego sin apostar dinero real. Grand Bet Auto está disponible para jugadores mayores de 18 años en las jurisdicciones donde Cloudbet acepta jugadores.

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Acerca de Joy StudiosJoy Studios es un estudio independiente que crea juegos casuales, incluyendo Fearshot: Mansion y Grand Bet Auto. joystudios.xyz

Acerca de CloudbetCloudbet es un casino y casa de apuestas deportivas de criptomonedas fundado en 2013. Cloudbet.com

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FUENTE Cloudbet; Joy Studios