Guardar

Samsung ha comenzado a actualizar su ecosistema de funciones de inteligencia artificial (IA) Galaxy AI para integrarlo en sus próximos ordenadores portátiles Android, impulsados por el procesador Snapdragon X Elite.

La tecnológica ya ofrece algunas funciones Galaxy AI en sus ordenadores portátiles actuales con Windows, que están equipados con el procesador Snapdragon X Elite, como es el caso del Galaxy Book4 Edge.

PUBLICIDAD

Ahora, tras analizar la primera versión beta del sistema operativo One UI 9.5, el medio especializado Android Authority ha dado a conocer que el procesador Snapdragon X Elite también aparece en el código de las versiones Android de las aplicaciones Galaxy AI de Samsung.

Concretamente, el chip de Qualcomm aparece en el código de Samsung AI Core, la aplicación que decide qué modelos de Galaxy AI puede ejecutar un dispositivo en el chip, identificado como sc8380.

Además, en la misma compilación, se deja ver que la compañía está trabajando en sus ordenadores portátiles de próxima generación bajo el nombre en clave Origin, haciendo referencia a dos dispositivos llamados 'origin14wifi' y 'origin16wifi'.

Según el citado medio, estos equipos estarán impulsados por el procesador Snapdragon X Elite de Qualcomm, dado que menciona el chip en cuestión asociado a los modelos de portátil XE940 y XE960, y funcionarán con Android.

Por tanto, con todo ello, se prevé que Samsung está preparando las funciones de Galaxy AI para sus próximos ordenadores portátiles Android con Snapdragon X Elite, con lo que permitirá ejecutar las aplicaciones de IA de forma local con una interfaz One UI propia para estos equipos.

PUBLICIDAD

En esta interfaz, se incluyen funciones como Circle to Search. Además, incorpora la edición de fotografías con Galaxy AI, siendo la primera vez que esta herramienta se ofrece en los ordenadores portátiles de forma nativa, con capacidad para mover, redimensionar o eliminar objetos.

También se incluye la función de rellenar y ampliar imágenes completándolas hasta los bordes y la armonización para hacer que el objeto editado encaje con el resto de la foto.

Asimismo, el código también incluye referencias a que el modelo de lenguaje Gauss (el modelo de IA propio de Samsung) se podrá ejecutar de forma local en el procesador Snapdragon X Elite.

Con todo, el medio ha señalado que el chip de portátil ofrece menos funciones de IA que en los 'smartphones' Samsung. Asimismo, todo ello está basado en el código de desarrollo, por lo que podría no llegar a los usuarios finales.

PUBLICIDAD