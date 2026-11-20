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Madrid, 20 nov (EFE).-

SÁBADO 21

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Antalya (Turquía).- Representantes de casi 200 países encaran una maratoniana y tensa negociación para poder consensuar una decisión final en la Cumbre Climática (COP31) de Antalya, en la que un grupo de países y oengés exigen que haya una mención al abandono de las energías fósiles (Vídeo)(Foto)

París.- Pese a la fuerte caída en la participación en los últimos fines de semana, Francia mantiene este sábado un despliegue policial de unos 70.000 policías y gendarmes en todo el país para controlar las manifestaciones convocadas por sindicatos, asociaciones estudiantiles y 'chalecos amarillos' por sexto fin de semana consecutivo en defensa del poder adquisitivo y que coinciden con el octavo aniversario de estos últimos.

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Lisboa.- La Acampada de Lisboa se suma a la jornada de movilización convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP-IN).

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Leópolis.- Unos drones innovadores inician operaciones sin precedentes para evacuar por vía aérea a soldados ucranianos heridos y ponerlos a salvo, ya que otras opciones resultan ineficaces o demasiado arriesgadas en el frente, saturado de drones kamikaze, minas y artillería.

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París.- Desde este sábado y hasta el 26 de noviembre los españoles residentes permanentemente en Francia pueden votar presencialmente en el Consulado General de España, situado en París, para las elecciones a las Cortes Generales del 29 de noviembre.

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Punta Cana (R- Dominicana).- Concluye el Diálogo para América Latina y el Caribe, organizado por la Cumbre Mundial de Gobiernos y la República Dominicana, para debatir sobre geoeconomía e inversión estratégica; turismo, cultura y economía de las experiencias; cooperación internacional e integración regional; futuro de los gobiernos; logística y conectividad global, y capital humano y futuro del trabajo, con la participación de los presidentes de la República Dominicana, Luis Abinader, y de Panamá, José Raúl Mulino, entre otras autoridades.

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Lima.- Lideresas de los pueblos indígenas awajún y wampis, organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos reclaman en una rueda de prensa mayor atención del Estado al alto número de violaciones a niñas menores de edad que se registran en la provincia amazónica de Condorcanqui, fronteriza con Ecuador, donde hay reportadas más de 70 denuncias.

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Kabul.- La ONU prevé que millones de personas se enfrenten a una inseguridad alimentaria aguda durante el invierno en Kabul.

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Johannesburgo (Sudáfrica).- Sudafricanos marchan contra la violencia machista en Johannesburgo.

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Ciudad de Panamá.- Impulsado por la cooperación triangular de instituciones de Cuba, España y Panamá, un programa busca restaurar suelos degradados en la región oeste del Canal de Panamá.

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Tegucigalpa.- Honduras prevé iniciar en 2027 la construcción de los primeros Parques Eco Agro Industriales (PEAI) de Centroamérica, un proyecto respaldado técnica y financieramente por la Unión Europea (UE), en el marco de su estrategia Global Gateway, que busca impulsar el valor agregado de la producción agrícola, generar empleo y promover una industria sostenible, informaron a EFE funcionarios hondureños.

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Hrajel (Líbano).- En la penumbra de su taller en la aldea de Hrajel, en lo alto de las montañas del centro del Líbano, Youssef Akiki va impregnando de jabón un montón de lana de oveja y va dando forma poco a poco a un gorro de fieltro conocido como 'labbade', una tradición milenaria que solo él mantiene viva en todo el país.

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Huitzilac (México).- Con la fotografía de sus seres queridos en mente, herramientas para remover la tierra y la esperanza de encontrar alguna pista, familiares de personas desaparecidas recorren terrenos del centro de México en una búsqueda marcada por la incertidumbre y la exigencia de respuestas.

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Ciudad de México.- ‘La piedra oscura’, la obra de teatro en la que se ha basado la película ‘La bola negra’, de los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, regresa a los teatros mexicanos 10 años después con la actuación de Sergio Velasco y Jesús Zabala, quienes hablan con EFE sobre la obra, aprovechando el éxito de la cinta española que opta al Óscar.

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Guatemala.- Un grupo de 33 guatemaltecos presentan en el país centroamericano una muestra de arte plástico denominada "Hasta que el cuerpo aguante", en conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin en 1996 al conflicto armado interno, donde más de 250.000 personas perdieron la vida asesinadas o desaparecidas, la mayoría a manos del Estado.

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DOMINGO 22

Roma.- "Aquí nadie es extranjero". El mensaje preside la fachada de la escuela pública Carlo Pisacane, un colegio de la periferia de Roma que ha conseguido dejar atrás el estigma de "colegio gueto" para convertirse en un referente de integración dentro y fuera de Italia.

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Praga.- El presidente checo distinguirá al historiador estadounidense Timothy Snyder y al politólogo búlgaro Ivan Krastev

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París.- La actriz australiana Cate Blanchett es este año la madrina del encendido de las tradicionales luces navideñas de los Campos Elíseos de París, que tiene lugar este domingo con un espectáculo de luz y sonido y una actuación musical. La avenida recuperará además su mercado de Navidad, diez años después de su última edición.

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Caracas.- Los jugadores venezolanos que en marzo ganaron el Clásico Mundial contra Estados Unidos celebran, ocho meses después, en su país la primera victoria de Venezuela en este gran torneo, con una gran caravana acompañados de aficionados. Paseo de los Héroes

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LUNES 23

Berlín.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, interviene ante la Asamblea Parlamentaria DE LA OTAN de la Alianza Atlántica y se reúne con el canciller alemán, Friedrich Merz, en un momento en que se intensifican los contactos diplomáticos para impulsar el proceso de paz en Ucrania a la vez que los esfuerzos para apoyar militarmente a Kiev ante la llegada del invierno.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien participa antes en la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica que se organiza en la Cámara Baja del Parlamento alemán.

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Bruselas.- Los principales sindicatos de Bélgica convocan este lunes una huelga general y manifestaciones a nivel nacional en protesta contra las políticas del Gobierno federal y el aumento del coste de la vida.

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París.- La crisis de la vivienda que golpea a Francia, como a otros países europeos, amenaza con convertirse en una cuestión clave en la campaña para las elecciones presidenciales del próximo año y con peso en el voto.

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Berlín.- La ministra de defensa ucraniana, Yevhen Khmara, visita Berlín.

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Bratislava.- Los primeros ministros del Grupo de Visegrado (Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia) se reúnen en la capital eslovaca con el canciller federal austríaco, Christian Stocker.

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Berlín.- Los agricultores se manifiestan por su futuro frente a la Cancillería en Berlín.

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Bruselas.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hará declaraciones a su llegada al Consejo de Agricultura y Pesca.

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Adís Abeba.- Se celebra en Adís Abeba la Conferencia Internacional sobre Salud Pública en África.

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Berlín.- Protesta del sindicato ver.di contra la carga de trabajo en el sector de reparto de paquetería en Berlín.

Berlín.- La ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, y el ministro italiano de Empresas, Adolfo Urso, participan en el tercer foro ministerial germano-italiano.

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La Paz.- El Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud) presenta un informe de situación del feminicidio en Bolivia.

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Bogotá.- La Fundación Compaz, del expresidente Juan Manuel Santos, celebra un evento para recordar el décimo aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la ahora extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que puso fin a un conflicto armado de medio siglo en el país. Teatro Jorge Eliécer Gaitán

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Nueva York (EEUU).- Se entregan en Nueva York los premios Emmy Internacional, en los que compiten por el premio a mejor actor el español Javier Cámara por 'Yakarta' y el argentino Ricardo Darín por 'El eternauta', así como varias producciones televisivas españolas y latinoamericanas en categorías de miniserie, comedia, drama, telenovela o documental deportivo.

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París.- París se adentra en el universo de la Alhambra con una exposición, en el Instituto del Mundo Árabe, que invita a descubrir los secretos de esta joya del arte islámico, símbolo del esplendor arquitectónico y cultural de Granada (España).

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Tokio.- Hace 30 años, un 23 de noviembre de 1996, salió a la venta en Japón el primer tamagotchi y ahora vuelve a estar en lo más alto impulsado por la nostalgia de quienes eran niños cuando salió el juego y por el auge de la moda de los 2000 que ha convertido el icónico juguete de tres botones en un accesorio más para su bolso.

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rci/EFETV

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