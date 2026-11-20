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Nueva York, 20 nov (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por su sigla en inglés) subió este viernes el 0,93 %, hasta los 83,98 dólares el barril, en un mercado pendiente de las tensiones en Oriente Medio y del aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 77 centavos respecto al cierre anterior.

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En el cómputo semanal, el Texas retrocedió más de un 4 % respecto al cierre del pasado viernes.

Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron el pasado domingo nuevos ataques con misiles balísticos contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid y el Centro Financiero de Riad, así como contra concentraciones de fuerzas saudíes en la provincia suroccidental yemení de Lahj.

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Estas acciones se producen en un contexto de creciente tensión en torno a las rutas marítimas estratégicas de la región, especialmente el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Aden y constituye un paso fundamental para el comercio internacional entre Europa y Asia a través del canal de Suez.

A lo anterior se suma que dos petroleros sufrieron el mismo domingo fuertes explosiones tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz.

Uno de los navíos, un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, se hundió en aguas del golfo Pérsico.

El petróleo cierra a la baja esta semana pese a que la guerra entre EE.UU. e Irán y las hostilidades en Ormuz y Bab el-Mandeb han aumentado el temor a la escasez de crudo.

Según los analistas, el incremento de la oferta procedente de Oriente Medio ha eclipsado estas preocupaciones.

Mientras, en Estados Unidos las reservas comerciales de crudo aumentaron en 3,38 millones de barriles durante la semana que termino el 13 de noviembre, hasta los 417,8 millones, según la Administración de Información Energética.

El analista Tom Essaye señala hoy -en su informe diario Sevens Report- que estas cifras llevarán a una futura bajada de los precios del crudo salvo que se produzca un recrudecimiento de las tensiones geopolíticas "que provoque que el conflicto en Ormuz se agrave de forma significativa".

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De cara a la próxima semana, el mercado estará pendiente de la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+), que se celebrará el domingo 29 de noviembre. EFE