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El Alto (Bolivia), 20 nov (EFE).- Disfraces de la cultura de Bolivia y de personajes famosos, competencias de peso y velocidad, investigaciones y hasta una boda fueron parte de las actividades del segundo Gran Festival del Cuy, realizado este viernes por la estatal Universidad Pública de El Alto (UPEA), en esa ciudad vecina de La Paz.

La segunda edición del festival del cuy, un conocido roedor andino, se celebró esta jornada debido "a la alta demanda" de la población de El Alto y a la cantidad de productores de cuy "que ha crecido" en los últimos años en el oeste de Bolivia, por sus cualidades nutritivas, dijo a EFE el docente de la carrera de Zootecnia e Industria Pecuaria, Elías Quispe.

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Por eso, la UPEA organizó el festival en sus instalaciones en El Alto, que es la segunda ciudad más poblada del país y está situada a más de 4.100 metros de altitud, con la participación de productores, investigadores, empresas y profesionales de otras universidades e institutos que quieren aprender sobre el cuy, contó Quispe.

El desfile de disfraces de cuyes fue una de las actividades que más llamó la atención de los asistentes y entre sus protagonistas estaba uno que representó a una chola boliviana, la emblemática mujer aimara del altiplano, con el tradicional atuendo conformado por el sombrero bombín, la manta y la pollera, una falda abombada con bastas.

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Un cuy de minero boliviano, con su típico casco, y otro vestido con el traje de la danza de la llamerada, con camisa y montera de colores llamativos, también fueron aplaudidos por los asistentes.

En el desfile también participaron cuyes con trajes de Papá Noel, de faraón y de inca, entre otros disfraces.

Quispe destacó que la crianza de cuyes "ha crecido" en El Alto y en zonas rurales "por los nutrientes" que tiene su carne al contar con un "alto nivel de proteína y bajos niveles de colesterol".

Los productores que participaron en el festival explicaron a los visitantes que una crianza "óptima" de cuyes requiere un espacio adecuado que sea limpio, fresco e iluminado.

El docente explicó a EFE que en la UPEA realizaron diferentes experimentos para estudiar la genética de los cuyes y lograr "14 gramos de peso vivo por día" en animales de engorde.

"No olvidemos que la mejora en su genética tiene que ver con el medioambiente más los genes para expresar ese fenotipo que nosotros estamos buscando", sostuvo Quispe, en referencia a cuyes que tengan "mayor prolificidad".

El festival tuvo la competición para elegir a "miss y mister cuy", en la que participaron los diferentes tipos de estos animales, como los que tienen el pelaje corto y pegado al cuerpo, los que poseen "rosetas" o remolinos de pelo que crecen hacia afuera, los de pelo lacio y largo y, finalmente, los que tienen el pelo rizado.

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Quispe también resaltó el concurso de boxeo entre cuyes y una boda de estos roedores que fue el evento más esperado y el que cerró "con broche de oro" el festival.

Los organizadores habilitaron un espacio para la gastronomía con la oferta de diferentes platillos hechos con cuy como hamburguesas, rebozados de harina y brochetas, entre otros, que despertaron la curiosidad de los asistentes.

La UPEA anunció que el festival del cuy se realizará el próximo año con más actividades e investigaciones sobre estos roedores andinos. EFE

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