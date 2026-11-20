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La Comunidad de Madrid instalará una escultura del histórico excapitán del Rayo Vallecano Diego Cota en el Estadio de Vallecas, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y su vinculación con el conjunto franjirrojo, en el que desarrolló toda su carrera profesional.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid, donde ha detallado algunas de las actuaciones previstas por su departamento para el próximo ejercicio.

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Jesús Diego Cota (Madrid, 1967) es uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del Rayo Vallecano, club en el que militó durante 15 años y con el que disputó un total de 411 partidos oficiales, una cifra que le convierte en el futbolista con más encuentros disputados en la historia de la entidad.

La escultura se enmarca en el proyecto 'Madrid en Bronce', una iniciativa del Gobierno regional que contará con una dotación de 500.000 euros en el proyecto de Presupuestos para 2027 y que tiene como objetivo incorporar al espacio público nuevas esculturas dedicadas a personalidades que han contribuido a la historia y al prestigio de la región.

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HOMENAJES A MINGOTE, GALDÓS, ALEIXANDRE Y PICASSO

Además del reconocimiento al exjugador del Rayo Vallecano, el Ejecutivo autonómico prevé instalar frente a los Teatros del Canal un conjunto escultórico dedicado al humorista gráfico Antonio Mingote, el periodista Alfonso Ussía y el dramaturgo Pedro Muñoz Seca.

Por su parte, las renovadas instalaciones de Milla Canal acogerán una escultura del escritor Benito Pérez Galdós, mientras que el poeta Vicente Aleixandre contará con una representación escultórica en Velintonia, la que fuera su residencia.

Asimismo, el pintor Pablo Picasso tendrá una escultura en Buitrago del Lozoya, municipio que albergará también un nuevo museo dedicado al artista, al que se trasladarán las instalaciones museísticas actuales.