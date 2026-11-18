18/11/2026 Fabiola Martínez y su hijo Kike Osborne en la IV edición de los premios Dona2. Noche marcada en rojo en el calendario de Fabiola Martínez y Bertín Osborne que, presumiendo una vez más de su maravillosa relación tras su separación en 2021, han vuelto a unir fuerzas para arropar a su hijo Kike Osborne en la IV edición de los Premios Dona2 de la Fundación que lleva su nombre y que trabaja para dar visibilidad y apoyo a las familias cuidadoras de personas con parálisis cerebral. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA

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Noche marcada en rojo en el calendario de Fabiola Martínez y Bertín Osborne que, presumiendo una vez más de su maravillosa relación tras su separación en 2021, han vuelto a unir fuerzas para arropar a su hijo Kike Osborne en la IV edición de los Premios Dona2 de la Fundación que lleva su nombre y que trabaja para dar visibilidad y apoyo a las familias cuidadoras de personas con parálisis cerebral.

Con el joven -que en enero cumplirá 20 años- como gran protagonista de la emotiva gala, han sido numerosos los rostros conocidos que han querido apoyar a Fabiola -presidenta de la Fundación y alma de este evento solidario- en esta velada tan especial en el que se han reconocido valores como el respeto, la empatía, el orgullo, la superación, la responsabilidad o el compromiso como elementos transformadores de la sociedad.

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Aunque al arranque de la entrega de premios la venezolana confesó que no sabía si Bertín llegaría a tiempo -al encontrarse en Sevilla grabando su programa 'El show de Bertín'- el presentador ha querido estar un año más al lado de su hijo y de su exmujer y, emocionadísimo, no ha podido evitar derrumbarse al agradecer públicamente a la que fue su pareja durante 20 años -y a la que sigue llamando cariñosamente "gordita"- su labor incansable al frente de la organización que lleva el nombre de Kike, que ha vivido su gran noche visiblemente nervioso e ilusionado.

Y a pesar de que en esta ocasión ni Alejandra ni Claudia Osborne -en la recta final de su tercer embarazo- pudieron asistir a la gala, así como tampoco el hijo menor de Fabiola y Bertín, Carlos -que a sus 18 años ha concedido su primera entrevista en la revista '¡Hola!' y ha optado por no eclipsar a su hermano ni lo verdaderamente importante, los premios solidarios-, Eugenia Osborne no se la ha querido perder, protagonizando unas cariñosísimas imágenes tanto con Kike como con Fabiola, con la que tiene una estrecha relación como han evidenciado derrochando complicidad ante las cámaras.

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Una velada inolvidable en la que la venezolana también ha contado con la presencia y apoyo de incontables rostros conocidos, como Tania Llasera, Verdeliss, o Raquel Perera -premiadas en esta edición por sus valores-; Álex Roca y Mari Carmen Maza, que están esperando su primer hijo, Cari Lapique, Remedios Cervantes, Miguel Ángel Muñoz, o la cantante Conchita entre otros.