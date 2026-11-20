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Lima, 20 nov (EFE).- Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario de Deportes definirán este domingo al ganador del Torneo Clausura del fútbol peruano al llegar a la última jornada con opciones plenas de ocupar el primer lugar la competición.

Sport Huancayo disputará esa instancia decisiva con 34 puntos, mientras Sporting Cristal y Universitario tienen 32 unidades, aunque con una mejor diferencia de gol para el conjunto del Rimac.

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Precisamente, Huancayo recibirá a la U en su fortín de la ciudad centro andina del mismo nombre, ubicada a 3.200 metros sobre el nivel del mar, y el Sporting jugará en Lima contra Cienciano, en partidos que se disputarán de manera simultánea a partir de las 15:00 horas locales (20:00 GMT).

En la combinación de resultados, el Rojo Matador requiere de una victoria para asegurar el título sin complicaciones, ya que ante un empate quedará supeditado al resultado del Sporting Cristal, que en caso de vencer a Cienciano sería el ganador por su mejor diferencia de gol.

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La U, por su parte, debe derrotar al Huancayo y esperar una derrota o un empate del Sporting.

Universitario es el único de estos tres equipos que, así no gane el Clausura, tiene la opción de disputar las semifinales que definirán al rival de Alianza Lima, el ganador del Apertura, por el título nacional del año.

Alianza aseguró la disputa de la final al acumular la mayor cantidad de puntos en 2026, seguido por la U, que por ese motivo puede volver a enfrentarse en una semifinal de partidos de ida y vuelta con Huancayo o Sporting Cristal.

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En el único encuentro sabatino de la fecha final del Clausura, Alianza Lima recibirá al Cajamarca, un equipo seriamente comprometido con el descenso, con la consigna de ir preparando sus armas para la disputa del título anual.

Los otros encuentros de la fecha se han disputado a lo largo de la semana, con victorias de UTC sobre Chankas (5-3) y de CD Moquegua ante Atlético Grau (2-1), y empates entre Comerciantes Unidos y Sport Boys (3-3), Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso (2-2), Cusco con ADT (2-2) y Alianza Atlético con Melgar (1-1). EFE

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