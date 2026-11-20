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París, 20 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, criticó este viernes la actitud "irresponsable" de Rusia por los "graves incidentes" que evidencia una nueva "agresividad" contra varios países europeos, que a su parecer solo van a contribuir a aislarle.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron denunció que "al intensificar su guerra de agresión contra Ucrania y continuando igualmente una agenda agresiva en el territorio europeo, Rusia hace una apuesta irresponsable que no puede más que aislarle más y reforzar la determinación y la unidad de los europeos y de todos los que quieren trabajar por la paz y la estabilidad en nuestro continente".

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Mostró su solidaridad con los países que han sido víctima de esos incidentes, empezando por Polonia, donde ayer cayeron dos misiles y un dron rusos.

También se refirió a que la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, contó en la reunión del jueves en Berlín de la Coalición de Voluntarios (los países, esencialmente europeos, que preparan garantías de seguridad a Kiev para el caso de un alto el fuego) que su espacio aéreo es objeto de violaciones repetidas por drones rusos.

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Manifestó su apoyo a Dinamarca, después de que Copenhague haya atribuido oficialmente a Rusia una tentativa de asesinato de un hombre con doble nacionalidad ucraniana y estadounidense.

Lo mismo hizo con el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, después de que éste anunciara que había decidido restringir el tránsito por las fronteras terrestres con Rusia.

Este repunte de tensión entre Moscú y los europeos llega en un momento en que se esté planteando la posibilidad de que éstos participen en unas próximas discusiones entre ucranianos y rusos con mediación estadounidense. EFE