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La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha reclamado este viernes que el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras ocupen un lugar "permanente" en la agenda política --no solo tras accidentes ferroviarios como los de Adamuz y Urda--, ha alertado sobre el uso abusivo de los medios propios y ha urgido a revisar los precios de los contratos y a premiar la mejor oferta, en lugar de la más barata.

Su presidente, Pedro Fernández Alén, ha calificado de urgente la elaboración y aprobación de unos presupuestos generales del Estado actualizados que recojan las necesidades de inversión en infraestructuras, que considera que podrían abordarse a través de la colaboración público-privada, y ha avisado de que el sistema debe mejorar para que puedan ejecutarse en tiempo y forma los incrementos de la inversión que recogen los programas electorales de los partidos de cara a los comicios del 29 de noviembre.

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Fernández Allen ha propuesto límites al uso abusivo de la contratación 'in-house' y de los encargos a medios propios por parte de las administraciones públicas --que pueden reducir "injustificadamente" las oportunidades de las empresas privadas, sobre todo las pymes-- y ha defendido avanzar en la denominada preferencia europea o 'Made in Europe', apunta la patronal en un comunicado.

Además, ha urgido a establecer mecanismos obligatorios de revisión de precios y reequilibrio económico de los contratos cuando se produzcan variaciones "significativas" de los costes que alteren las condiciones en las que fueron adjudicados y a abandonar de forma progresiva un modelo de contratación "basado exclusivamente en el precio", con el fin de premiar la mejor oferta y no solo la más barata.

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Por otra parte, ha mencionado la negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea de un nuevo reglamento de contratación pública que sustituirá al marco normativo vigente y será de obligado cumplimiento para los Estados miembros, y lo ha calificado como una oportunidad para corregir prácticas que perjudican la competencia y para mejorar la calidad de las inversiones públicas.

En ese sentido, el presidente de CNC explica que el texto europeo que se encuentra en negociación contempla que la calidad represente al menos el 30% de la valoración de las ofertas, porcentaje que se eleva al 50% en aquellos contratos que requieren un uso intensivo de mano de obra.

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"Tenemos por delante una ocasión única para impulsar cambios que permitan contratar mejor y garantizar que las inversiones públicas se traduzcan en infraestructuras más seguras, sostenibles y duraderas", ha declarado en su intervención durante una jornada organizada por Molins en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.