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Miami, 19 nov (EFE).- El complejo de Universal en Orlando (Florida) incluirá por primera vez en sus pases anuales el acceso a Epic Universe, el parque temático que abrió en mayo de 2025, informó este jueves la compañía en un comunicado.

Quienes tengan un pase con Epic Universe podrán visitar ese parque desde el 4 de enero de 2027 y reservar hasta dos fechas a la vez, siempre que haya plazas, ya que Universal sigue controlando la gran afluencia, explicó la empresa.

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Los clientes que ya tienen un pase anual tendrán prioridad para ampliarlo a Epic Universe a principios de diciembre, antes de que los nuevos pases salgan a la venta al público general, más adelante ese mismo mes.

Para los residentes de Florida, los nuevos pases costarán desde 329,99 dólares más impuestos, y los que incluyen Epic Universe, desde 449,99, según Universal.

La compañía sustituirá también las tarjetas físicas por pases digitales y cambiará el nombre de sus cuatro categorías de pase, que pasarán a llamarse Platino, Oro, Plata y Bronce.

Epic Universe, cuarto parque del complejo, tiene áreas dedicadas a Harry Potter y a los videojuegos de Nintendo, y fue el primer gran parque temático que se inauguró en Orlando en 25 años, según Universal. EFE

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