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Este lunes saltaba a la luz pública una de las rupturas más inesperadas y sorprendentes de los últimos tiempos, la de Tamara Gorro y Cayetano Rivera. A pesar de que parecían más enamorados que nunca después de la declaración de amor que le dedicó hace tan solo unos días el torero a la influencer en redes sociales -definiéndola como su "oasis" junto a un emoticono de una rosa y otro de un corazón- el programa 'Y Ahora Sonsoles' revelaba que la pareja habría puesto fin a su noviazgo hace varias semanas después de varias idas y venidas, y que habría sido la de Móstoles la que habría tomado la decisión.

El motivo fundamental, como explicaban sus compañeros de programa después de hablar con ella, que después de uno de los años más complicados de su vida por sus problemas de salud necesitaría priorizarse a sí misma y a sus hijos, y en estos momentos por sus diferentes vidas y circunstancias no habría cabida para el exmarido de Eva González.

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Mientras Cayetano ha optado por el silencio absoluto en su reaparición ante las cámaras, la colaboradora Pilar Vidal -intima amiga de Tamara- ha desvelado que su relación sigue siendo buenísima y hablan prácticamente a diario, por lo que no sería descabellado que en un futuro decidiesen dar una segunda oportunidad a su historia de amor. Una ruptura que no ha afectado al torero, ya que como ha apuntado Isabel Rábago "él está a sus cosas y no tiene ningún tipo de preocupación".

Y ahora es la influencer la que por primera vez se ha pronunciado sobre su decisión de romper con el hijo de Paquirri. Tranquila y sonriente, ha explicado que "me voy a mantener en la misma línea", dejando claro que al igual que durante su noviazgo, la discreción y el hermetismo va a ser su postura tras su ruptura, sobre la que por el momento no quiere decir nada ni dar ninguna explicación.

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Sin embargo, sí ha querido aclarar que ella está "muy bien", dejando entrever que no se arrepiente de su decisión aunque tampoco ha querido confirmar si su relación con Cayetano sigue siendo buena ni responder a las informaciones que apuestan por una próxima reconciliación. ¡Dale al play y no te lo pierdas!