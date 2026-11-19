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Bogotá, 19 nov (EFE).- Miles de personas tomaron este jueves las calles de las principales ciudades de Colombia para rechazar las políticas del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, principalmente el proyecto de Ley de Rescate Económico y la batalla cultural que emprendió en los tres meses de su mandato.

Aunque algunos puntos de concentración reunieron a menos personas de las esperadas, la movilización fue concurrida, en especial en la capital colombiana, donde se concentraron los líderes de la oposición, sindicatos obreros y activistas culturales.

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"Queremos echar abajo esa reforma y queremos echar abajo la contrarreforma agraria. Y plantearle a este Gobierno que si no está dispuesto al diálogo, vamos a un paro general que va a paralizar a Colombia", expresó el senador Iván Cepeda a EFE durante la manifestación en Bogotá.

Con este proyecto de ley, el Gobierno busca frenar el crecimiento de la deuda pública y fortalecer las finanzas del país, pero con recortes en múltiples partidas y subidas de impuestos.

El congresista, a quien el mandatario Abelardo de la Espriella derrotó en la segunda vuelta de las elecciones de este año, insistió en que la propuesta gubernamental "va a llevar a la pobreza a millones de personas en Colombia".

Por su parte, el expresidente colombiano Gustavo Petro (2022-2026) criticó desde Cali (suroeste) la política de seguridad de De la Espriella, a quien acusó de ser "socio de narcotraficantes" y cuestionó que hable de seguridad mientras "aumentan el hurto, la violencia intrafamiliar, las masacres y los soldados y policías muertos".

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"Debería darle vergüenza, señor Abelardo", afirmó Petro, quien defendió que la solución a la violencia no pasa por construir más cárceles, sino por garantizar que haya comida en los hogares.

El excongresista y líder del Pacto Histórico Alirio Uribe detalló a EFE que la movilización también se registró en las capitales de otros países, como España y Francia, y que su bancada hará resistencia al "retroceso" que quiere llevar adelante el Gobierno.

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“Va a haber una resistencia de nuestra bancada, el Pacto Histórico, para oponerse a esta reforma, pero también esto va a estar combinado con muchas movilizaciones y muchas denuncias para que no pase del Congreso la reforma”, enfatizó Uribe.

La excongresista María José Pizarro, hija del excomandante de la guerrilla del M-19 Carlos Pizarro, quien fue asesinado en 1990 cuando era candidato presidencial, dijo a EFE que no van "a parar hasta que se respete al pueblo".

Además, cuestionó las medidas que emprendió De la Espriella en su batalla cultural, como el retiro de las obras del Museo Nacional, entre ellas el sombrero de su padre.

De la Espriella aseguró al empezar la jornada que "el que quiera marchar pacíficamente bien puede hacerlo; ese es un derecho que reconoce la Constitución".

"Pero no voy a aceptar ni bloqueos de vías ni terrorismo urbano (...) Tenemos presencia de toda la fuerza pública en todo el territorio nacional. Vamos a responder con toda la contundencia y la fuerza del Estado", expresó el mandatario.

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Al respecto, el líder sindical y miembro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Fabio Arias rechazó las declaraciones del presidente y lo acusó de estigmatizar a los manifestantes.

"Esas declaraciones son una estigmatización y una amenaza que no podemos aceptar. La protesta social es un derecho que nosotros la ejercemos de manera democrática y pacífica”, afirmó Arias.

El paro se llevó a cabo con normalidad, pese a algunos incidentes aislados, especialmente en la Universidad Nacional de Colombia, donde un grupo de manifestantes fue gasificado por la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) de la Policía. EFE

(foto)(video)