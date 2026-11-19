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Caracas, 19 nov (EFE).- El Gobierno de Venezuela ha suscrito hasta la fecha un total de 84 acuerdos en materia de petróleo y gas en lo que va de año, informó este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

"Hemos alcanzado 84 acuerdos suscritos por PDVSA (Petróleos de Venezuela) en materia de petróleo y gas (...) para garantizar el presente de Venezuela", dijo Rodríguez durante una intervención telemática en la 'Expo Venezuela Energética Oriente 2026', que se realiza en Anzoátegui (este), uno de los cuatro estados que forman la rica Faja Petrolífera del Orinoco.

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Desde la captura de Maduro y tras la reforma en la ley de hidrocarburos en enero pasado, Venezuela ha suscrito acuerdos con la española Repsol, las estadounidenses Chevron y Exxonmobil, la británica Shell o la italiana Eni.

De estos acuerdos, destaca especialmente el alcanzado en agosto pasado con Estados Unidos y que permite a Washington acceder al 25 % de las reservas petroleras venezolanas por un período de al menos 25 años.

Distintos sectores de la oposición y expertos en materia petrolera han denunciado una falta de transparencia en la firma de contratos entre el Gobierno de Venezuela y empresas extranjeras.

La mandataria reiteró hoy que la producción de petróleo actual es de 1.269.000 barriles diarios y que 730.000 se producen en la faja petrolífera.

El presidente de PDVSA, Héctor Obregón, prevé que la producción de crudo cierre el año en 1,3 millones, según dijo recientemente. EFE

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