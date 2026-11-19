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Buenos Aires, 19 nov (EFE).- El Senado argentino aprobó este jueves por unanimidad y transformó en ley una iniciativa que mejora las condiciones del sector, perjudicado por las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

La Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad obtuvo luz verde en la Cámara Baja el pasado 22 de octubre y este jueves fue aprobada por unanimidad en el Senado, con 71 votos a favor.

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"No estamos votando solamente una ley, estamos votando un acuerdo social y un acuerdo político", dijo Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista La Libertad Avanza, quien empujó por la aprobación de la iniciativa a contramano del Ejecutivo.

La iniciativa, que establece un régimen permanente de pensiones y prestaciones para el sector, busca garantizar la continuidad de los principales beneficios de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso, y cuya aplicación debió ser reclamada ante la Justicia.

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Entre 2023 y septiembre de 2026, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez cayó un 5,9 % y el poder real de compra cayó un 14,2 %, según datos analizados por el sitio de verificación Chequeado.

En paralelo, todavía hay más de 200 mil solicitudes de pensión pendientes correspondientes a 2026.

La aprobación se produce después que la situación del sector adquiriera especial visibilidad durante la reciente visita del papa León XIV a Argentina, en la que estuvo en un centro de acogida para personas con agudas discapacidades, les otorgó lugares reservados en sus misas y los hizo partícipes de algunas de sus intervenciones.

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"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", afirmó León XIV durante un recorrido al centro Pequeño Cottolengo de Don Orione, a unos 30 kilómetros de Buenos.

La nueva ley garantiza también la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70 % del haber mínimo jubilatorio y habilita la percepción simultánea de la pensión y otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

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La nueva ley también permite compatibilizar el cobro de esa pensión con un empleo formal, siempre que los ingresos individuales no superen los dos salarios mínimos.

El texto incluye la continuidad del programa de cobertura médica Incluir Salud y establece la actualización periódica de los aranceles que reciben los prestadores por sus servicios, así como un mecanismo para regularizar las deudas que tiene el Estado con instituciones y profesionales del sector.

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En materia presupuestaria, establece que los recursos destinados al área no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del período anterior. Si las partidas asignadas al Ministerio de Salud resultan insuficientes, podrá solicitarse la intervención del Tesoro Nacional.

La aprobación se produce después de meses de reclamos de organizaciones y familias por el impacto del ajuste fiscal aplicado por el Gobierno de Milei desde diciembre de 2023, que afectó a centros de atención, profesionales y prestadores mediante demoras en los pagos y la falta de actualización de los aranceles.

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Este jueves, el sector se movilizó una vez frente al Congreso, para reclamar la sanción definitiva del proyecto. EFE